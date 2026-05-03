Fan paga 10mila euro per incontrare Achille Lauro, ma è una truffa: il cantante la ospita a un concerto

Una fan paga 10mila euro per incontrare Achille Lauro, poi scopre che è una truffa. Il cantante, saputo dell’accaduto, si è messo in contatto con la vittima del raggiro e ha poi rivolto un appello ai suoi fan.

L'amore dei fan per i loro idoli a volte può farli incappare in situazioni pericolose, senza che possano rendersene conto in tempo. Ed è quello che è accaduto ad una fan di Achille Lauro, che ha pagato 10mila euro per incontrarlo, per poi scoprire che si trattava di una truffa. Un episodio spiacevole che, però, ha portato il cantante a compiere un gesto significativo nei confronti della vittima di questo raggiro. Dopodiché, l'artista ha sentito il bisogno di rivolgere un appello ai suoi fan, sottolineando la responsabilità che nutre nei loro confronti.

Il gesto di Achille Lauro dopo la notizia della truffa

A comunicarlo è proprio Achille Lauro che sui social ha condiviso un messaggio in cui racconta dell'avvenimento e, poi, si sofferma sul gesto che ha deciso di portare a termine: "Ho purtroppo appreso dai giornali la storia di una donna che ha subito una grave truffa, arrivando a pagare 10mila euro, per un ingannevole incontro con me tramite un finto agente" scrive il cantane, dispiaciuto per l'accaduto. L'intento, però, è stato fin da subito quello di rimediare, in qualche modo, all'episodio e infatti ha spiegato come insieme al suo staff si siano mossi dopo la scoperta della notizia:

Ci siamo già mossi per contattarla, invitarla a un nostro concerto e invitarla personalmente, per farle vivere comunque l'esperienza che desiderava. I miei fan sono la mia famiglia mi troverete sempre pronto a fare tutto ciò che mi è possibile: è una mia responsabilità tutelarvi.

Il cantante, poi, ne approfitta per rivolgere un appello nei confronti del suo pubblico, sottolineando come non ci siano altri profili ufficiali se non quello su cui è apparso il messaggio, oppure quello dedicato al fanclub. "Diffidate da qualunque richiesta o attività sospetta" dice l'artista romano, che poi conclude il messaggio con un "vi amo, a presto".