Sogliano attacca la Juve in tv: “Si lamenta dell’arbitraggio, filmate le panchine e vedete”

Il pareggio per 1-1 tra la Juventus e il Verona, già matematicamente retrocesso, lascia strascichi pesanti e una coda polemica. Il direttore sportivo dell'Hellas, Sean Sogliano, espulso nel recupero, punta l'indice contro l'arbitro e contro gli stessi bianconeri per l'atteggiamento avuto in determinati frangenti del match. "Non parlo mai dei direttori di gara ma voglio rispetto – dice in diretta tv a Sky -. E poi una squadra forte e grande che si lamenta dell'arbitraggio…". Poco dopo arriva anche la replica di Luciano Spalletti: "Non ho capito cosa volesse dire… poi quando vi vediamo da vicino glielo chiedo".

L'attacco di Sean Sogliano in tv dopo Juve-Verona

A far esplodere la polemica è stato il dirigente degli scaligeri che esprime dichiarazioni molto dure: "Non parlo mai degli arbitri, ma voglio rispetto per la società e per la gente di Verona e oggi c’è stato poco. Salutiamo la Serie A, ma pensa che testa ho io… sono stato espulso anche oggi, perché ho visto delle cose che non mi piacciono".

Sogliano ha poi rincarato la dose, lasciando intendere che dietro il suo sfogo c'è malcontento più ampio: "Parliamo di cultura e del fatto che non andiamo ai Mondiali, ma qui è sempre la stessa cosa. Anche contro una squadra già retrocessa sento dire cose che non voglio ripetere, perché dovrei smettere di lavorare se poi dico quello che penso".

A cosa si riferisce? Lo dice chiaramente e questa volta non fa giri di parole criticando apertamente il comportamento dei bianconeri. "Ma dai… una squadra forte, una grande società che si lamenta di un arbitraggio! A momenti la palla la buttavano dentro i tifosi. Il Verona ha avuto orgoglio e ha portato a casa un punto".

Lo sfogo dopo il "rosso" nella fase più calda della gara

Sogliano ha concluso con un riferimento al proprio stato d'animo e alla situazione del club. E a quel cartellino rosso che proprio non ha mandato giù. "Se uno viene espulso perché si arrabbia per certe cose, allora filmate le due panchine e vedete… altro che parlare di VAR. Mi dispiace dire questo, ma lo dico da retrocesso. Vi saluto, tanto non interessa a nessuno quello che dico".

La replica di Spalletti: "Poi gli rispondo quando lo ritrovo"

Le parole di Sogliano hanno sorpreso l’allenatore bianconero Luciano Spalletti, che ha risposto sempre ai microfoni di Sky: "Non ho capito bene cosa volesse, dicendo quelle cose lì. Vado a vederlo e poi gli rispondo quando lo ritrovo. Noi non ci siamo mai alzati dalla panchina. Loro invece ogni volta che ricevevano un fallo rimanevano in terra 30 secondi e per ogni calcio di rinvio ci volevano altri 30 secondi".