La crisi di nervi di Locatelli durante Atalanta-Juve, Thuram evita lo scontro con Bremer: “Che c’è?”

Manuel Locatelli è stato ripreso in un momento in cui durante Atalanta-Juventus era in preda a una sorte di crisi di nervi. Prima si innervosisce con Di Gregorio e poi con Bremer, tant’è che deve intervenire Thuram: “Ce la fai o no?”.

La Juventus ha battuto l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato che è stato a dir poco importante per il quarto posto. Vincere a Bergamo significava per i bianconeri mettere una pressione enorme al Como che era impegnato in casa contro l'Inter (perdendo ndr). I tre punti conquistati e la conseguente sconfitta della squadra di Fabregas, ha permesso ai bianconeri di tornare al quarto posto. Ma che fatica alla New Balance Arena.

Oltre alle difficoltà riscontrate in campo, la Juventus è sembrata anche tanto nervosa in campo, soprattutto alcuni giocatori, in particolare Manuel Locatelli. Il capitano dei bianconeri è stato ripreso in più occasioni mentre si lamentava con Di Gregorio per alcuni rilanci sbagliati: "Dai Michele!!!". E poi anche con Thuram il quale gli chiedeva di giocare palla dal basso ricevendo la risposta su di giri dello stesso Locatelli: "Ma siamo in dieci!". Ma soprattutto, il capitano bianconero, ha sfiorato lo scontro verbale con Bremer rimasto a terra dopo un piccolo fastidio.

Il momento in cui Locatelli chiede a Bremer se ce la facesse o meno.

Il concitato momento in cui Bremer si accascia a terra e Locatelli si innervosisce

Nel corso delle immagini mostrate all'interno della rubrica d'approfondimento ‘Bordocam' in onda su DAZN, si vede Bremer a un certo punto, nel primo tempo, finire a terra per via di un fastidio al ginocchio sentito prima di un rinvio di Di Gregorio. Il difensore brasiliano così decide di stendersi sull'erba della New Balance Arena così da favorire l'ingresso in campo dei sanitari bianconeri. A lui si avvicina subito Locatelli il quale con forza e decisione chiede: "Che c'è?". Bremer è stupito forse dal tono perentorio con cui Locatelli gli fa questa domanda. "Mi si è girata un po' la caviglia – risponde Bremer a cui Locatelli replica ancora -. Ma ce la fai o no?".

Bremer e la risposta a Locatelli.

La situazione sembra scaldarsi all'improvviso con Bremer che a quella domanda netta di Locatelli perde un po' la pazienza ed evidentemente gli risponde con molta foga. A quel punto a intervenire nel mezzo è Thuram che mette una mano sul petto di Locatelli per allontanarlo da lì dove nel frattempo erano intervenuti i sanitari i quali predicavano anch'essi la calma. La situazione sembra rientrare poco dopo con Bremer che riesce anche a proseguire il secondo tempo senza problemi. Possibile che Locatelli avesse temuto di perdere ancora per infortunio Bremer sapendo le difficoltà che la Juve in campo vive quando il brasiliano è assente.