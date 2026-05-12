Sul bus del Barcellona risuona per sbaglio la canzone anti-Juve: gaffe durante i festeggiamenti

Uno sfottò involontario alla Juventus durante i festeggiamenti per il titolo del Barcellona in Liga. Hanno fatto il giro del mondo le immagini della festa della squadra catalana sul bus scoperto per le strade di Barcellona. Yamal, Raphinha, Lewandowski e Szczesny sono stati inquadrati insieme ai loro compagni mentre si divertono tra balli, cori e bevute coinvolgendo chiaramente tutti i tifosi che si sono radunati in strada. Ebbene proprio durante i festeggiamenti dalle casse portate dai calciatori sul bus si sentono le note della celebre hit italiana ‘Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri.

Ma qualcosa va storto. Colui il quale si è trovato a mettere a tutto volume quel pezzo musicale, ha selezionato, con ogni probabilità in modo del tutto involontario, una versione modificata della canzone. Invece della versione originale del noto brano pop degli anni '80, l'audio scelto è quello di un remix diventato famoso negli anni usato come sfottò nei confronti della Juventus: "Che confusione, sarà perché tifiamo. È un’emozione, che sale piano piano, stringimi forte e stammi più vicino e chi non salta è un gobbo juventino". Il tutto pubblicato dall'account ufficiale X del Barcellona che riporta il filmato. Non è di certo la prima volta che accade una cosa del genere.

Questo tipo di brano e soprattutto la sua parodia, è stata mandata in onda per sbaglio già in altre occasioni. In questo caso i calciatori del Barcellona non hanno capito che si trattasse di un brano sfottò nei confronti della Juventus. Così come nelle precedenti volte. Nel 2023 durante la finale scudetto del massimo campionato di pallacanestro islandese tra Valur Reykjavik-Tindastoll, durante una delle pause di gioco, dagli altoparlanti del palazzetto dello sport suonò proprio questa canzone. Pochi mesi più avanti le stesse note si sentirono in occasione di un cambio campo della sfida tra Jannik Sinner nel derby con Lorenzo Sonego agli ottavi di finale dell'ATP di Vienna.

La canzone sfottò contro la Juventus mandata in onda anche in altri eventi sportivi

Finita? Neanche per sogno. Il famoso brano dei Ricchi e Poveri usato come sfottò nei confronti della Juventus, viene lanciato anche in occasione della finale degli Europei di atletica a squadre vinta dall'Italia ma anche al mondiale di freccette dello scorso dicembre 2025 e in un video social mandato in onda dall'account ufficiale del Roland Garros nel 2025. Insomma, evidentemente nei vari circuiti musicali questo brano sfottò nei confronti della Juventus è diventato talmente virale da venir confuso con la versione originale. In questo caso anche l'account ufficiale del Barcellona riporta il testo corretto della canzone dei Ricchi e Poveri non sapendo che la musica di sottofondo era sbagliata.