Juan Musso colpisce Fermin Lopez con un calcio in faccia durante Atletico Madrid-Barcellona

Nel primo tempo dei quarti di finale di ritorno tra Atletico Madrid e Barcellona succede di tutto, compreso uno scontro violento ma involontario tra Juan Musso e Fermin Lopez: il portiere ha colpito il suo avversario con un calcio al volto mentre cercava di uscire per recuperare il pallone, un azione in cui il giocatore blaugrana ha avuto la peggio. Si è accasciato a terra mentre perdeva copiosamente sangue dal naso, ma è stato medicato con un cerotto vistoso ed è tornato in campo normalmente. L'impatto tra i due è stato molto violento, come mostrato dalle immagini, ma per fortuna lo spagnolo è tornato in campo come nuove dopo essere stato medicato.

Musso colpisce al volto Fermin Lopez

Non è stato uno scontro voluto, ma il centrocampista del Barcellona ha vissuto un brutto momento quando si è ritrovato stampati in faccia i tacchetti dello scarpino del portiere avversario. Musso si stava avventando su un pallone quando ha visto Fermin Lopez arrivare verso di lui in velocità e non ha potuto evitare l'impatto: lo spagnolo ha preso un calcio in faccia dal portiere ed è rimasto ferito, rompendosi probabilmente il naso. Non era un gesto voluto, ma Musso non è riuscito a tirare indietro la gamba e a evitare lo scontro con il malcapitato avversario.

L’azione in cui Musso colpisce Fermin Lopez con un calcio in faccia

Si è seduto in campo e ha cominciato a perdere tanto sangue mentre era inquadrato dalle telecamere. La partita è stata ferma per qualche minuto per permettere allo staff medico blaugrana di medicare il giocatore e fermare il sanguinamento con un cerotto che è bastato per medicarlo. Fortunatamente Fermin Lopez non ha riportato nessun problema fisico ed è tornato in campo per giocare nonostante lo scontro al volto durissimo che poteva condizionare la sua partita.