Atletico Madrid-Barcellona LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

La diretta live della partita Atletico Madrid-Barcellona per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. La squadra di Simeone cercherà di sfruttare il fattor casa per proteggere il 2-0 dell'andata al Camp Nou. Diretta TV e in streaming su Sky.
Come arriva il Barcellona
La sconfitta nella gara d'andata è stata una mazzata per Flick che cercherà l'impresa fuori casa. In campionato ha vinto il derby contro l'Espanyol e ha consolidato il primo posto nella Liga a +9 dal Real Madrid, arrivando a un passo dal titolo.
Come arriva l'Atletico Madrid alla partita di oggi
Nell'andata dei quarti di finale i Colchoneros hanno vinto per 2-0 a Barcellona e vogliono chiudere la pratica in casa. In campionato Simeone ha fatto un massiccio turnover per far riposare la squadra e avere a disposizione tutti i giocatori per centrare l'obiettivo delle semifinali.
Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona di Champions in TV e streaming
L'euroderby spagnolo che deciderà i quarti di finale non sarà visibile in chiaro. Atletico Madrid-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky, attraverso i canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, e in streaming sull'app SkyGo o su NOW.