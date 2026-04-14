Champions League
video suggerito
Live

Atletico Madrid-Barcellona LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

La diretta live di Atletico Madrid-Barcellona di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
14 Aprile 2026 18:00
Ultimo agg. 18:32
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Atletico Madrid-Barcellona per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. La squadra di Simeone cercherà di sfruttare il fattor casa per proteggere il 2-0 dell'andata al Camp Nou. Diretta TV e in streaming su Sky.

18:30

Come arriva il Barcellona

La sconfitta nella gara d'andata è stata una mazzata per Flick che cercherà l'impresa fuori casa. In campionato ha vinto il derby contro l'Espanyol e ha consolidato il primo posto nella Liga a +9 dal Real Madrid, arrivando a un passo dal titolo.

A cura di Ada Cotugno
18:15

Come arriva l'Atletico Madrid alla partita di oggi

Immagine

Nell'andata dei quarti di finale i Colchoneros hanno vinto per 2-0 a Barcellona e vogliono chiudere la pratica in casa. In campionato Simeone ha fatto un massiccio turnover per far riposare la squadra e avere a disposizione tutti i giocatori per centrare l'obiettivo delle semifinali.

A cura di Ada Cotugno
18:00

Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona di Champions in TV e streaming

L'euroderby spagnolo che deciderà i quarti di finale non sarà visibile in chiaro. Atletico Madrid-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky, attraverso i canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, e in streaming sull'app SkyGo o su NOW.

A cura di Ada Cotugno
Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Champions League 2025/26
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views