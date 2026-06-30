Costa d’Avorio-Norvegia 0-0 LIVE ai Mondiali 2026, risultato in diretta: dominio degli ivoriani

Dopo la sorprendente eliminazione della Germania, ma anche quella dell'Olanda oggi si riparte ai Mondiali con la partita tra Costa d'Avorio e Norvegia. La partita è sullo 0-0. L'incontro si disputa a Dallas. Le formazioni ufficiali: "elefanti" con Bonny unica punta; scandinavi col tridente formato da Sorloth, Haaland, Nusa.
Alle 23 c'è Francia-Svezia, a New York, trasmessa in tv e in chiaro sulla Rai. Nella notte, alle ore 3 c'è invece all'Azteca Messico-Ecuador. Tutte le partite si potranno seguire su DAZN.
Occasionissima per la Costa d'Avorio: Pepe a un passo dal gol
Diomande crea, Pepe arriva dall'altra parte e calcia al volo, ma il tiro è deviato in calcio d'angolo.
Hydration Break: stop sullo 0-0 di Costa d'Avorio-Norvegia
Il risultato non si schioda, ora i due allenatori nella pausa avranno la possibilità di dare consigli ai propri calciatori. Fin qui una sola chance per Haaland, ma nessun tiro in porta.
Partita molto equilibrata, gli ivoriani sono più propositivi
La partita non è esattamente spettacolare, la posta in palio è tanta. La Costa d'Avorio tiene più il possesso palla, la Norvegia invece gestisce e prova a colpire.
Partita ora senza squilli, regna l'equilibrio
Nessun tiro in porta dopo la chance di Haaland, dopo 10 minuti è sempre 0-0.
Subito una chance per la Norvegia con Haaland
Tempo due minuti e la Norvegia è già pericolosa. Cross perfetto, il bomber colpisce di testa, il pallone è intercettato.
Al via Costa d'Avorio-Norvegia
Si parte. Inizia Costa d'Avorio-Norvegia, quinto sedicesimo di finale dei Mondiali 2026.
Costa d'Avorio mai agli ottavi, la Norvegia invece li ha giocati l'ultima volta contro l'Italia
Quarta partecipazione e prima volta fase a gironi superata dagli ‘Elefanti', che ora cercano gli ottavi di finale. La Norvegia è al quarto titolo Mondiale, ha raggiunto gli ottavi nel 1998 (quando perse 1-0 contro l'Italia a Marsiglia, gol di Vieri).
Il regolamento dei Mondiali 2026
In caso di parità tra Costa d'Avorio e Norvegia giocheranno i tempi supplementari, in caso di ulteriore parità si andrebbe ai calci di rigore.
Il tabellone e gli incroci per Costa d'Avorio e Norvegia
Chi vincerà tra Costa d'Avorio e Norvegia si qualificherà agli ottavi di finale e affronterà il Brasile di Carlo Ancelotti, che ha battuto per 2-1 il Giappone.
Costa d'Avorio-Norvegia, le formazioni ufficiali
COSTA D'AVORIO (4-5-1): Fofana; Doué, Kossounou, Agbadou, Konan; Pepe, Kessié, Sangare, Oulai, Y. Diomande; Bonny. Ct. Faé. A disposizione: Koné, Lafont, O. Diomande, Singo, Operi, Ndicka, Seri, Fofana, Guiagon, Adingra, Wahi, Diakité, Diallo, Guessand, Touré.
NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct. Solbakken. A disposizione: Tangvik, Selvik, Ostigard, Bjorkan, Langas, Falchener, Thorsby, Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb, Hauge, Strand Larsen, Ryerson.
Il cammino della Norvegia ai Mondiali 2026
Di ritorno ai Mondiali dopo 28 anni la Norvegia è diventata la nazionale simpatia. Due vittorie, con Iraq (4-1) e Senegal (3-2), poi ko 4-1 con la Francia.
Il cammino della Costa d'Avorio ai Mondiali
Fin qui un bel percorso quello degli ‘Elefanti' che hanno battuto 1-0 l'Ecuador, poi perso in modo sfortunato per 2-1 con la Germania prima di prevalere per 2-0 con Curacao.
Dove si giocano oggi le partite dei Mondiali
Costa d'Avorio-Norvegia: Dallas
Francia-Svezia: New York/New Jersey
Messico-Ecuador: Città del Messico
I risultati dei sedicesimi: quattro squadre già agli ottavi
Sudafrica-Canada 0-1
Brasile-Giappone 2-1
Germania-Paraguay 4-5 d.c.r.
Olanda-Marocco 3-4 d.c.r.
Dove vedere Costa d'Avorio-Norvegia ai Mondiali oggi in tv su Rai e DAZN
La terza giornata dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 inizia con la partita tra Costa d'Avorio e Norvegia. L'incontro di Dallas prenderà il via alle ore 19 e si potrà seguire in diretta TV solo su DAZN, dunque sarà solo per abbonati. Streaming sempre solo con DAZN. Non c'è diretta in chiaro.