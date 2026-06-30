Calcio
video suggerito
LIVE
Mondiali di calcio 2026

Costa d’Avorio-Norvegia 0-0 LIVE ai Mondiali 2026, risultato in diretta: dominio degli ivoriani

La partita dei Mondiali 2026 in diretta da Dallas: tutti gli aggiornamenti live e i risultati di Costa d’Avorio-Norvegia, partita dei sedicesimi.

Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
30 Giugno 2026, 16:00
A cura di Alessio Morra
Immagine

Dopo la sorprendente eliminazione della Germania, ma anche quella dell'Olanda oggi si riparte ai Mondiali con la partita tra Costa d'Avorio e Norvegia. La partita è sullo 0-0. L'incontro si disputa a Dallas. Le formazioni ufficiali: "elefanti" con Bonny unica punta; scandinavi col tridente formato da Sorloth, Haaland, Nusa.

Alle 23 c'è Francia-Svezia, a New York, trasmessa in tv e in chiaro sulla Rai. Nella notte, alle ore 3 c'è invece all'Azteca Messico-Ecuador. Tutte le partite si potranno seguire su DAZN.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Mondiali di calcio 2026
19:30

Occasionissima per la Costa d'Avorio: Pepe a un passo dal gol

Diomande crea, Pepe arriva dall'altra parte e calcia al volo, ma il tiro è deviato in calcio d'angolo.

A cura di Alessio Morra
19:25

Hydration Break: stop sullo 0-0 di Costa d'Avorio-Norvegia

Il risultato non si schioda, ora i due allenatori nella pausa avranno la possibilità di dare consigli ai propri calciatori. Fin qui una sola chance per Haaland, ma nessun tiro in porta.

A cura di Alessio Morra
19:23

Partita molto equilibrata, gli ivoriani sono più propositivi

La partita non è esattamente spettacolare, la posta in palio è tanta. La Costa d'Avorio tiene più il possesso palla, la Norvegia invece gestisce e prova a colpire.

A cura di Alessio Morra
19:14

Partita ora senza squilli, regna l'equilibrio

Nessun tiro in porta dopo la chance di Haaland, dopo 10 minuti è sempre 0-0.

A cura di Alessio Morra
19:05

Subito una chance per la Norvegia con Haaland

Tempo due minuti e la Norvegia è già pericolosa. Cross perfetto, il bomber colpisce di testa, il pallone è intercettato.

A cura di Alessio Morra
19:00

Al via Costa d'Avorio-Norvegia

Si parte. Inizia Costa d'Avorio-Norvegia, quinto sedicesimo di finale dei Mondiali 2026.

A cura di Alessio Morra
18:45

Costa d'Avorio mai agli ottavi, la Norvegia invece li ha giocati l'ultima volta contro l'Italia

Quarta partecipazione e prima volta fase a gironi superata dagli ‘Elefanti', che ora cercano gli ottavi di finale. La Norvegia è al quarto titolo Mondiale, ha raggiunto gli ottavi nel 1998 (quando perse 1-0 contro l'Italia a Marsiglia, gol di Vieri).

A cura di Alessio Morra
18:30

Il regolamento dei Mondiali 2026

In caso di parità tra Costa d'Avorio e Norvegia giocheranno i tempi supplementari, in caso di ulteriore parità si andrebbe ai calci di rigore.

A cura di Alessio Morra
18:10

Il tabellone e gli incroci per Costa d'Avorio e Norvegia

Chi vincerà tra Costa d'Avorio e Norvegia si qualificherà agli ottavi di finale e affronterà il Brasile di Carlo Ancelotti, che ha battuto per 2-1 il Giappone.

A cura di Alessio Morra
17:50

Costa d'Avorio-Norvegia, le formazioni ufficiali

COSTA D'AVORIO (4-5-1): Fofana; Doué, Kossounou, Agbadou, Konan; Pepe, Kessié, Sangare, Oulai, Y. Diomande; Bonny. Ct. Faé. A disposizione: Koné, Lafont, O. Diomande, Singo, Operi, Ndicka, Seri, Fofana, Guiagon, Adingra, Wahi, Diakité, Diallo, Guessand, Touré.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct. Solbakken. A disposizione: Tangvik, Selvik, Ostigard, Bjorkan, Langas, Falchener, Thorsby, Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb, Hauge, Strand Larsen, Ryerson.

A cura di Alessio Morra
17:35

Il cammino della Norvegia ai Mondiali 2026

Di ritorno ai Mondiali dopo 28 anni la Norvegia è diventata la nazionale simpatia. Due vittorie, con Iraq (4-1) e Senegal (3-2), poi ko 4-1 con la Francia.

A cura di Alessio Morra
17:20

Il cammino della Costa d'Avorio ai Mondiali

Fin qui un bel percorso quello degli ‘Elefanti' che hanno battuto 1-0 l'Ecuador, poi perso in modo sfortunato per 2-1 con la Germania prima di prevalere per 2-0 con Curacao.

A cura di Alessio Morra
16:50

Dove si giocano oggi le partite dei Mondiali

Costa d'Avorio-Norvegia: Dallas
Francia-Svezia: New York/New Jersey
Messico-Ecuador: Città del Messico

A cura di Alessio Morra
16:20

I risultati dei sedicesimi: quattro squadre già agli ottavi

Sudafrica-Canada 0-1
Brasile-Giappone 2-1
Germania-Paraguay 4-5 d.c.r.
Olanda-Marocco 3-4 d.c.r.

A cura di Alessio Morra
16:10

Dove vedere Costa d'Avorio-Norvegia ai Mondiali oggi in tv su Rai e DAZN

La terza giornata dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 inizia con la partita tra Costa d'Avorio e Norvegia. L'incontro di Dallas prenderà il via alle ore 19 e si potrà seguire in diretta TV solo su DAZN, dunque sarà solo per abbonati. Streaming sempre solo con DAZN. Non c'è diretta in chiaro.

A cura di Alessio Morra
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views