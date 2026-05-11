Szczęsny è l’anima della festa del Barcellona tra svapo, risate e cibo sul bus: è il vero mattatore

Il Barcellona celebra il titolo con una parata scatenata per le vie della città. Wojciech Szczęsny tra i più esuberanti: svapa, scherza e festeggia con Robert Lewandowski tra pizza, hamburger e gelati.

La festa per la vittoria della Liga del Barcellona ha trasformato le strade della città catalana in un’enorme celebrazione a tinte blaugrana. Sul pullman scoperto che ha attraversato la città tra cori e bandiere, uno dei protagonisti assoluti è stato Wojciech Szczęsny, scatenato accanto al connazionale Robert Lewandowski.

Il portiere polacco ha vissuto la parata senza filtri, tra risate, musica e continui momenti immortalati dalle telecamere. Già noto per aver parlato apertamente del suo rapporto con il fumo sin dal suo arrivo in Catalogna, Szczęsny è apparso più volte mentre svapava durante i festeggiamenti, senza preoccuparsi troppo della visibilità pubblica della scena.

A un certo punto, un tifoso gli ha persino lanciato un pacchetto di sigarette: lui lo ha controllato con ironia e poi se l’è infilato in tasca.

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Szczęsny show alla festa Barça: svapo, ironia e caos sul pullman della festa

Accanto a lui, Robert Lewandowski ha animato la sfilata registrando video e interagendo continuamente con i tifosi. I due hanno sventolato insieme una bandiera polacca nella parte anteriore del bus, diventando uno dei simboli della giornata.

Non sono mancati anche siparietti divertenti: l'ex portiere della Juventus, per esempio, ha passato al compagno una maglia della Polonia ricevuta dai tifosi chiedendo scherzosamente se potesse autografarla anche lui.

Nel corso della lunga parata, i giocatori hanno continuato a festeggiare anche tra pizza, hamburger e gelati distribuiti sul pullman.

Szczęsny, tra i più coinvolti per tutta la durata della celebrazione, si è confermato uno dei personaggi più carismatici e spontanei dello spogliatoio blaugrana: il portiere polacco ha mostrato di sapersi adattare ad ogni situazione e anche nella sfilata per la vittoria del titolo del Barça si è dimostrato il vero mattatore.