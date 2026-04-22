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Lamine Yamal trasformando un calcio di rigore si infortuna: apprensione a Barcellona e per la Spagna

Lamine Yamal trasformando un calcio di rigore in Barcellona-Celta si è infortunato. Il giovane attaccante ha sentito qualcosa e dopo aver visto il pallone terminare in rete si è steso sul terreno di gioco.
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A cura di Alessio Morra
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Momenti di apprensione a Barcellona, ma in generale anche per la Spagna, considerati i Mondiali che sono sempre più vicini. Perché Lamine Yamal dopo aver trasformato un calcio di rigore nella partita con il Celta Vigo ha sentito tirare dietro la coscia e si è dovuto arrendere, dopo essersi steso sul terreno di gioco del Camp Nou.

Gol e infortunio per Yamal

Quest'anno era successa la stessa cosa a Kevin De Bruyne, il centrocampista belga del Napoli che calciando un rigore, e segnando all'Inter, si era infortunato alla coscia. Per KDB il problema era stato serissimo con quattro mesi di stop che lo hanno messo fuori per metà della stagione. A Yamal ovviamente si augura non sia così grave il problema fisico, ma va da sé che il Barcellona e soprattutto la nazionale spagnola vivano adesso ore di grande tensione.

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