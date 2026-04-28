Champions League
video suggerito
video suggerito

Marciniak e il caso VAR di Inter-Barcellona in Champions: “Se siamo onesti, li ho favoriti”

L’arbitro polacco, avvicinato in campo durante un evento dal fan dei blaugrana, ha chiarito cosa è successo nella semifinale di Champions di un anno fa: “Il VAR è intervenuto, questa è la realtà”.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

Si giocano le semifinali di Champions League e viene il magone ripensando alla scorsa stagione quando l'Inter, dopo un doppio confronto epico col Barcellona, riuscì a spuntarla conquistando la qualificazione in finale. Il match di ritorno di un anno fa a San Siro, diretto dall'arbitro Szymon Marciniak, continua a far discutere anche a distanza di mesi: la partita si concluse sul 4-3 in favore dei nerazzurri dopo i tempi supplementari e fu scandita da polemiche per episodi controversi e decisioni arbitrali. Il direttore di gara è tornato sull'argomento suo malgrado, replicando alle obiezioni di un giovane tifoso dei blaugrana che si avvicinato a lui durante un evento. "La realtà è che c'è stato l'intervento del VAR", le parole del fischietto polacco che ha chiarito cosa è successo in campo nei frangenti più discussi..

Due episodi decisivi al VAR

Nel corso del match, il VAR è intervenuto in momenti chiave che hanno influenzato l'andamento della gara. In particolare: è stato assegnato un rigore all'Inter per un fallo di Cubarsi su Lautaro Martinez; successivamente, un possibile rigore per un intervento su Lamine Yamal è stato annullato dopo la revisione, poiché il contatto era avvenuto fuori area. Scelte che scatenarono allora le discussioni sull'arbitraggio e sono divenute quest'anno oggetto di un dossier spedito alla Uefa per quanto accaduto con l'Atletico Madrid.

La risposta di Marciniak alle critiche

A quasi un anno di distanza, durante un evento in Polonia, un tifoso del Barcellona ha nuovamente contestato la direzione di gara dell’arbitro. Lo ha fatto senza muovere rimostranze clamorose: si è accostato a Marciniak e gli ha chiesto spiegazioni. Il fischietto polacco ha risposto senza sottrarsi al confronto, difendendo il proprio operato e sottolineando il ruolo del VAR nelle decisioni finali.

Leggi anche
Boban attacca Flick e il Barcellona: "Con questa difesa non vinceranno mai la Champions League"

Secondo l’arbitro, infatti, alcune scelte iniziali avrebbero persino favorito il Barcellona, ma sono state corrette grazie all'intervento della tecnologia: "Non c'è niente che mi possa rimproverare – le parole dell'arbitro – . Se siamo onesti, alcune mie decisioni hanno favorito il Barcellona. Non ho concesso un rigore all'Inter, ma il VAR mi ha richiamato e ho rivisto l’azione. In un altro episodio ho assegnato un rigore, ma mi hanno corretto perché il contatto era fuori area di pochi centimetri. Alla fine erano decisioni a favore del Barcellona, ma il VAR è intervenuto. Questa è la realtà".

Le altre proteste del Barcellona contro l'Inter

Oltre agli episodi analizzati dal VAR, il Barcellona s'era fatto sentire anche in altre occasioni del match di ritorno tra cui: un possibile fallo di mano di Acerbi in area di rigore, oltre al contatto con Pedri; un contatto tra Dumfries e Gerard Martin nell'azione che ha portato al gol dello stesso Acerbi. Episodi che avevano ulteriormente acceso il dibattito attorno alla direzione arbitrale della semifinale di Champions.

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Barcellona
Calcio
Champions League 2025/26
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Pasquale De Meo: "Gravina, Chiné e Rocchi comandavano su tutto. Vivevamo nel terrore"
Il PM dell'inchiesta sugli arbitri Maurizio Ascione destinato ad altro incarico: lascia la Procura di Milano
La testimonianza sull'episodio di Bisseck in Inter-Roma, il VAR: "Fatti i fatti tuoi". Audio sparito
Quanto guadagnano gli arbitri in Serie A, il sistema che lega voti e compensi da migliaia di euro
Il codice per condizionare la sala VAR da fuori: pugno chiuso o mano alzata, il "Gioca Jouer"
L'esperto di diritto sportivo a Fanpage.it: "La bussata al VAR diventa 'illecito' solo in un caso"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views