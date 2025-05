Il video inedito di Pedri maltrattato da Acerbi durante Inter-Barcellona che non si è visto in TV Il video inedito di Pedri maltrattato da Acerbi durante Inter-Barcellona che non si è visto in TV: il duello tra i due è andato avanti per quasi tutto il match, a suon di provocazioni e furbizia. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

Francesco Acerbi è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dell‘Inter e della qualificazione alla finale di Champions League a scapito del Barcellona. Il difensore ha segnato il gol del 3-3 che ha portato la partita ai supplementari ma è stato al centro di diverse situazioni controverse nell'arco della sfida contro i catalani. Un paio di queste lo hanno visto incrociare la strada di Pedri e l'ultimo episodio è diventato fonte di lamentela per i tifosi blaugrana.

Acerbi e il giovane centrocampista si sono trovati nella stessa zona dell'area e il difensore dell'Inter ha spinto più di una volta per liberarsi dell'avversario e seguire il pallone: Pedri è stato spinto più volte dal calciatore nerazzurro e lo ha fatto mentre l'arbitro Marciniak era di spalle, quindi non si è accorto di nulla. Anzi, ha ripreso il blaugrana che stava protestando.

Acerbi aveva da poco segnato il gol del pareggio per l'Inter e non aveva nessuna intenzione di concedere centimetri ai Culé in zona offensiva. Tra i due, però, c'era stato già un precedente poco prima: in occasione del gol del 2-3 di Raphinha, Pedri era andato ad esultare davanti ad Acerbi maniera provocatoria e alcuni compagni lo avevan portato via dopo per festeggiare la rete che stava regalando al Barça il pass per la finale.

Pedri maltrattato da Acerbi durante Inter-Barcellona: quello che non si è visto in TV

Poco dopo Acerbi ha segnato il gol del 3-3 e nei minuti successivi le strade dei due si sono incrociate ancora una volta: il difensore nerazzurro ha fatto valere esperienza e furbizia rispetto al giovanissimo, e fortissimo, centrocampista spagnolo e lo ha portato via dall'area con un paio di spinte mentre i suoi compagni facevano girare il pallone intorno all'area di Sommer.

L'arbitro Marciniak era di spalle e non si è accorto di nulla, ma ha ripreso Pedri che era a terra mentre la palla era in gioco e si lamentava per il contatto con l'avversario: il direttore di gara, non avendo visto nulla, si è rivolto al centrocampista spagnolo facendo segno di giocare e di smetterla con le proteste.

Acerbi, Pedri e Inigo Martinez: sfide nelle sfide in Inter-Barcellona

Il duello tra Acerbi e Pedri si era ripetuto anche nei minuti precedenti al gol dello stesso difensore nerazzurro quando il centrocampista blaugrana si è preso un fallo nei presi della bandierina dell'angolo nella sua metà campo difensiva: il numero 8 da terra fa una smorfia perché i secondi scorrono e il Barcellona è sempre più vicino alla finale. Non è andata così.

Un altro duello che ha visto protagonista Acerbi è quello con Inigo Martinez nel primo tempo: dopo il secondo gol il difensore dell'Inter è passato nelle vicinanze del calciatore del Barça e gli ha detto qualcosa, per tutta risposta il numero 5 lo ha sputato (per sua stessa ammissione nel post-partita). Il classe 1988 ha subito provato a dire all'arbitro cosa fosse accaduto ma non sono stati presi provvedimenti nei confronti dell'ex Athletic Club.

Un fil rouge di duelli che nel corso del match si sono susseguiti per 120′. Una partita indimenticabile, anche per tutto questo.