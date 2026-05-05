Barella nervoso durante Inter-Parma: “Sai che mi ha detto? Stai zitto che sei fuori dai Mondiali”

La vittoria con il Parma ha cucito il 21° scudetto sulla maglia dell'Inter, ma nel finale della partita giocata domenica sera al Meazza non sono mancati i momenti di tensione per un battibecco tra Barella e Troilo che ha rischiato di degenerare. Chivu, che ha visto tutto dalla panchina, decide di richiamare il centrocampista e lo avvicenda, onde evitare che quel clima di festa possa essere rovinato da uno scatto di nervosismo o dalla più classica sciocchezza commessa in reazione a una provocazione. Quale? Il difensore argentino ha ricordato all'avversario che nella prossima estate lui potrà vedere i Mondiali solo da casa perché lui e l'Italia "sono fuori" dalla Coppa perché eliminati in finale playoff dalla Bosnia. Quando il centrocampista va a prendere posizione accanto ai compagni, una volta uscito, dice tutto a Thuram: "Ma se in Argentina nemmeno sanno chi è?", lo sfogo di Barella.

Il contatto tra Troilo e Barella e la reazione in campo

Le telecamere di BordoCam su DAZN hanno catturato quell'episodio avvenuto nei minuti conclusivi del match. Quando la gara sembrava ormai indirizzata verso il triplice fischio, un contrasto ha acceso improvvisamente gli animi. Tutto nasce da un colpo fortuito di Troilo a Barella durante un contrasto: un pestone sul piede lascia dolorante il calciatore dell'Inter che reagisce con un gesto di stizza. L'avversario prova a giustificarsi ma Barella non vuol sentire ragioni e da lì nasce il botta e risposta piccato. Lautaro Martinez, che è nei pressi, porta via il compagno di squadra prima che la situazioni peggiori. È in quegli istanti che il difensore del Parma e il mediano nerazzurro se le dicono di santa ragione. Non si intuisce subito, perché il labiale non è chiaro né l'inquadratura aiuta a decifrarlo… ma si capisce che non si fanno certo i complimenti.

Il cambio deciso da Chivu e la gestione del finale

A pochi minuti dal termine, il clima teso ha portato a una decisione immediata dalla panchina nerazzurra. "Devo cambiare Barella", sussurra Chivu: aveva inizialmente preparato l'ingresso di Acerbi, ma ha cambiato idea dopo aver notato il nervosismo di Barella, per il confronto acceso con il difensore argentino. "Ace" resta in panchina, spazio a Frattesi. E quando il centrocampista torna in panchina l'allenatore lo abbraccia per tranquillizzarlo: "Calma, ti voglio bene".

Il racconto di Barella a Thuram: "Sai cosa mi ha detto?"

Raggiunti i compagni di squadra nel box a bordo campo, Barella ha raccontato l'episodio. Lo ha fatto con Thuram, che gli ha chiesto cosa fosse successo e cosa potesse averlo innervosito così tanto. Il centrocampista ha raccontato della provocazione verbale ricevuta che lo hanno innervosito, contribuendo ad alimentare il clima teso nel finale di gara. "Sai cosa mi ha detto? Stai zitto bobo che sei fuori dal Mondiale. Ma se manco sanno chi è in Argentina!".