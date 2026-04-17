Inter-Cagliari 2-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Thuram e Barella

In questo caso il calcolo è più complesso. Perché il Cagliari ha 6 punti di vantaggio su Lecce e Cremonese, quindici addirittura su Pisa e Verona che già dopo questo turno o al massimo dal prossimo potrebbe non avere più la chance matematica di agganciare o superare la squadra di Pisacane. Considerando tutto e in particolare i famosi 40 punti, al Cagliari servono 7 punti in sei partite per rimanere in Serie A.