Inter-Cagliari 2-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Thuram e Barella

La diretta live della partita Inter-Cagliari per la 33ª giornata di Serie A. A San Siro l'Inter vuole avvicinarsi sempre più allo Scudetto numero 21. Chivu farà un po' di turnover. In avanti Thuram e Pio Esposito, che sfiderà il fratello Sebastiano, stella dei rossoblu. Diretta TV su Sky e in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.
Barella raddoppia ma non esulta: Inter 2 Cagliari 0
L'Inter trova il gol del 2-0 e lo fa con Barella. Partita praticamente finita. Esposito fa un lavoro sporco, Dumfries tira, il pallone è murato, arriva Barella che con un tiro potente e preciso raddoppia. Il calciatore sardo non esulta contro la squadra della sua città.
Gol di Thuram, 1-0 per l'Inter
L'Inter ha alzato i ritmi e al minuto 53 ha trovato il gol del vantaggio con Marcus Thuram, che segna un gol facile facile dopo un assist al bacio di Dimarco. Undicesimo gol del francese, che deve offrire una cena al compagno di squadra.
Inizia la ripresa di Inter-Cagliari
Si riparte senza cambi e dallo 0-0 del primo tempo. Riprende Inter-Cagliari.
Primo tempo poco entusiasmante, l'Inter lo ha finito in crescendo
Il Cagliari è partito bene, proponendo e creando, l'Inter ha chiuso migliorando ed ha avuto due occasioni, una con Dimarco e l'altra con Pio Esposito.
Fine primo tempo: nessun gol in Inter-Cagliari
L'arbitro Marchetti dopo due minuti di recupero fischia la fine del primo tempo di Inter-Cagliari, che ritornano negli spogliatoi sullo 0-0.
Numero di Pio Esposito, ma Caprile c'è: è sempre 0-0
Barella imbecca Pio Esposito che stoppa, avanza e calcia in porta da posizione defilata, Caprile risponde.
Alla mezz'ora è sempre 0-0 tra Inter e Cagliari
Partita che vive una fase di stanca, con poche emozioni, e lo 0-0 come risultato alla mezz'ora.
Ammonizione per Sebastiano Esposito, primo giallo dell'incontro
L'arbitro Marchetti estrae il primo giallo di Inter-Cagliari, lo fa per Sebastiano Esposito autore di un fallo a metà campo.
Inter ancora pericolosa con gli attaccanti, Caprile è decisivo
La squadra di casa ci prova con una ripartenza veloce, bella combinazione tra Esposito e Thuram, Caprile è determinante.
Il Cagliari continua a giocare bene, l'Inter ha un'occasione con Thuram
Il Cagliari continua a spingere, giocando con coraggio. Ci prova anche Palestra, pallone alto. L'Inter è riuscita a rispondere, occasione per Thuram, ma Caprile c'è.
Buon avvio da parte del Cagliari
Non ha paura la squadra di Pisacane che ha cercato di colpire già nei primi minuti. Esposito, Sebastiano, ci ha provato. Martinez ha risposto.
Inter-Cagliari in diretta, inizia la partita
Via. Inizia la partita tra Inter e Cagliari valida per la 33ª giornata di Serie A.
Quanti punti servono al Cagliari per salvarsi
In questo caso il calcolo è più complesso. Perché il Cagliari ha 6 punti di vantaggio su Lecce e Cremonese, quindici addirittura su Pisa e Verona che già dopo questo turno o al massimo dal prossimo potrebbe non avere più la chance matematica di agganciare o superare la squadra di Pisacane. Considerando tutto e in particolare i famosi 40 punti, al Cagliari servono 7 punti in sei partite per rimanere in Serie A.
Quanti punti servono all'Inter per vincere matematicamente lo scudetto
L'Inter ha 9 punti di vantaggio sul Napoli. Mancano sei giornate alla fine, dunque ci sono 18 punti a disposizione. Se l'Inter ne otterrà 10 sarà campione d'Italia. Dunque Chivu può permettersi di perdere anche due partite da qui a fine campionato.
Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali
Le scelte di Chivu e Pisacane per l'anticipo serale del venerdì:
Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu
Cagliari (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Rodriguez; Borrelli, Esposito. All. Pisacane
Inizia la ripresa di Sassuolo-Como, punteggio 2-1
I neroverdi hanno sfruttato due errori difensivi colossali e hanno segnato nel finale del primo tempo con Volpato e Nzola, Nico Paz accorcia nell'ultimo secondo del recupero.
Chi è Marchetti, l'arbitro di Inter-Cagliari
Marchetti l'arbitro, Rossi e Cavallina gli assistenti. Bonacina quarto uomo. Al VAR Meraviglia, AVAR Di Bello. Queste le designazioni per la partita di stasera. Marchetti di Ostia è uno degli arbitri più utilizzati in questa stagione: 13 partite con questa. Ha diretto in questa Serie A sia l'Inter che il Cagliari, entrambe hanno perso in casa.
I precedenti tra Inter e Cagliari
Questo sarà il 90° confronto tra Inter e Cagliari. I precedenti sono nettamente a favore dei nerazzurri, comprensibilmente con la storia delle due squadre. Il bilancio attuale è di 46 vittorie per l'Inter, 14 successi per il Cagliari e 29 pareggi.
Come arriva il Cagliari
Una sfilza di risultati negativi, poi l'1-0 alla Cremonese. Un successo preziosissimo per i sardi che hanno sei punti di vantaggi sulla Cremonese e sul Lecce, entrambe terzultime.
Come arriva l'Inter alla partita di oggi
L'Inter vuole la terza vittoria consecutiva. Dopo un mese di marzo così così la capolista ad aprile ha vinto 5-2 contro la Roma e 4-3 in casa del Como e stasera va a caccia del terzo successo consecutivo.
Dove vedere Inter-Cagliari di Serie A in TV e streaming
La partita di questo venerdì sera è Inter-Cagliari, gara fondamentale per i nerazzurri che vogliono avvicinarsi galoppando allo scudetto, che dista materialmente dieci punti. L'incontro si potrà seguire in diretta TV sia su Sky, canali 202 e 251, che su DAZN. Streaming per abbonati con Sky Go, NOW e DAZN.