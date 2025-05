video suggerito

Il telecronista del Barcellona insulta Acerbi in diretta, poi rinsavisce: “Chiedo scusa a tutti” I telecronisti del canale tematico blaugrana sono furiosi con il difensore, lo definiscono “quinqui”: il significato di quel termine gergale è offensivo. Poco dopo incassano il colpo del gol del pareggio segnato proprio da Acerbi. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La sconfitta per 4-3 del Barcellona contro l'Inter è stata tremenda. Nel giro di pochi minuti i catalani sono passati dall'euforia per il gol del 2-3 di Raphinha (88°) alla depressione per il colpo da ko di Frattesi (99°, 4-3) che ha strappato loro la qualificazione in finale di Champions. In mezzo c'è stata la rete del pareggio di Acerbi (93°) che ha trascinato la partita ai supplementari.

Il termine gergale offensivo usato per definire il difensore: "Quinqui"

Ed è incredibile quello che hanno detto un minuto prima del 3-3 i telecronisti della tv ufficiale blaugrana, Barça One, parlando del difensore italiano. Uno di loro utilizza un termine gergale spagnolo ("quinqui") che ha valore offensivo se in un determinato contesto è attribuito a una persona, nella fattispecie definita "rozza, volgare e con modi da bullo".

Perché la tv ufficiale del Barcellona ce l'ha con Acerbi

Perché ce l'hanno con lui? Il rigore non concesso per un suo tocco di braccio ha fatto discutere e gridare allo scandalo. Ma tanta acrimonia in realtà nasce dall'episodio avvenuto in occasione del momentaneo raddoppio della squadra di Simone Inzaghi, quando s'è sfiorata la rissa per la reazione di Acerbi nei confronti di Inigo Martinez. L'ex centrale di Sassuolo e Lazio è stato trattenuto e portato via dai compagni prima che la situazione degenerasse: voleva vendicare l'affronto subito dall'avversario che gli aveva sputato addosso.

Leggi anche I commenti del padre di Yamal in diretta durante Inter-Barcellona: invitava tutti al boicottaggio

La ricostruzione fatta dalla tv è stata successivamente confermata dallo stesso blaugrana che ha provato a giustificarsi per quel comportamento grave e inurbano: "Acerbi ha esultato urlandomi in un orecchio e ho reagito in modo istintivo, sbagliando. Ma lo sputo è finito a un metro di distanza. Altrimenti sarei stato espulso".

Acerbi realizza il pari al 93°: "Ha segnato l'impresentabile"

Il punteggio è sul 2-3 quando il giudizio veicolato attraverso Barça One diventa una sorta di boomerang scagliato indietro dal karma. "Adesso vorrei vedere il signor Acerbi… vedere come si comporta. Visto che non sa vincere, speriamo che sappia perdere". Dopo averlo criticato aspramente, i telecronisti si sono ritrovati a commentare in diretta la rete del 3-3, sfogando tutta la loro frustrazione per quel gol siglato da vero bomber, rubando il tempo e lo spazio agli avversari, rimettendo in gioco un'Inter che era quasi eliminata.

"Ha appena segnato l'Inter, attenzione! – hanno aggiunto -. È stato l'impresentabile Acerbi, mamma mia… che quinqui", espressione dall'accezione estremamente negativa per la quale si sono subito scusati. "Chiedo scusa a tutti. Mi dispiace ma a volte è difficile… Ha appena segnato uno come lui che è un provocatore. Questo ragazzo ha la testa vuota", hanno aggiunto sul canale televisivo ufficiale del Barcellona.