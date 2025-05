La tristissima scena dei tifosi dell’Inter che volevano rientrare nello stadio dopo il gol di Acerbi

video suggerito

Il gol di Raphinha nel finale è stata una mazzata tremenda per i tifosi dell'Inter. Alcuni di loro, sconfortati, hanno deciso di abbandonare le gradinate del Meazza prima del triplice fischio della semifinale di ritorno di Champions. Non ce l'hanno fatta a resistere e sono andati via ma il boato dello stadio li ha richiamati, è stato un segnale inequivocabile: i nerazzurri hanno segnato. E hanno provato a rientrare, dopo aver ‘maledetto' la decisione di abbandonare il loro posto in anticipo, puniti da un vecchio adagio che nel calcio vale una sentenza: non è mai finita fino a quando non è finita per davvero. Così è stato nella serata da sogno, da consegnare alla storia, da tramandare come fosse una favola ai nipotini. E si sono persi tutto questo perché gli steward non hanno permesso loro di accedere nuovamente alla struttura. Non hanno visto il pareggio nel recupero, i supplementari decisivi e il gol di Frattesi che ha portato l'Inter in finale.

Tifosi non credono alla rimonta, lasciano San Siro e perdono il momento clou

Delusi, quando mancava pochissimo alla fine del match e il Barcellona sembrava aver messo al sicuro la qualificazione in finale di Champions grazie al 2-3 segnato dal brasiliano, hanno pensato che non fosse più possibile fare l'impresa e sperare nel miracolo. Sembrava… perché i nerazzurri non hanno mollato e hanno trovato al 93° il gol del pareggio con un Acerbi, che l'ha girata in porta da vero bomber. San Siro è esploso quel manipolo di sostenitori aveva lasciato l'impianto mentre la squadra era sotto per 2-3 hanno cercato in tutti i modi di tornare ai loro posti dopo il pareggio dell'Inter negli ultimi secondi della partita.

Il video della discussione con gli steward: non possono tornare al loro posto

Un video ripreso con uno smartphone, e poi condiviso sui social dall'edizione brasiliana dell'emittente TNT, ha mostrato cosa accaduto. Ci sono una decina di persone che sono state fermate sull'uscio di uno dei varchi da uno degli addetti ai controlli: "Signora, signora…", hanno cercato di vincere la resistenza della donna che ha negato loro il ritorno nella postazione occupata fino a pochi minuti prima. Il tempo di guadagnare l'uscita ed è arrivata la brutta (ma solo per loro) sorpresa. Che beffa perdersi la parte migliore di un incontro scandito da emozioni forti, le stesse trasmesse attraverso la diretta tv da Fabio Caressa e Beppe Bergomi che si sono esaltati durante quei minuti folli e bellissimi per poi commuoversi al temine di una telecronaca raccontata e vissuta con grande sofferenza.