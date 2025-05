Inter-Barcellona LIVE, alle 21 la semifinale di Champions League in diretta: in palio c’è la finale

È la notte della verità: alle ore 21 allo Stadio Meazza San Siro di Milano si disputa stasera la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona. Si riparte dal risultato di 3-3 dell'andata. Chi vince si qualifica per la finale di Monaco di Baviera, in programma sabato 31 maggio, contro Arsenal o PSG. Meazza sold out: a sostenere i nerazzurri ci saranno 75mila tifosi.

Le probabili formazioni: Inzaghi spera di recuperare Lautaro Martinez e Pavard. Nel Barcellona torna Lewandowski, mancherà Balde. La partita si potrà seguire in diretta su Sky, ma anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Streaming possibile con Sky Go, NOW e tv8.it.

11 minuti fa 14:45 La probabile formazione dell'Inter: le scelte di Inzaghi Lautaro Martinez ha recuperato, Pavard no. Certezze non ce ne sono fino alle formazioni ufficiali. Ma il Capitano dovrebbero essere della partita. Sommer in porta, difesa con Bisseck, Acerbi e Bastoni. Sulle fasce Dumfries e Dimarco, in mezzo Barella con Calhanoglu e Mkhitaryan. Lautaro e Thuram in attacco, Arnautovic eventuale alternativa per Lautaro. Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi A cura di Alessio Morra 26 minuti fa 14:30 Champions League, alle 21 Inter-Barcellona: orario e dove vederla in TV e streaming Inter e Barcellona stasera scendono in campo a San Siro per la semifinale di ritorno di Champions League 2024-2025. All'andata la partita è terminata 3-3. I nerazzurri e i catalani sono nella stessa condizione: devono vincere per passare il turno. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su Sky, canale 201 (Sky Sport Uno), ma anche su Sky Sport (canale 251) e Sky Sport 4K (213) e in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. A cura di Alessio Morra