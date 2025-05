I tifosi del Barcellona scoprono che Koundé è sul loro aereo per Milano: scoppia il delirio a bordo Koundé ha deciso di prendere un volo di linea assieme ai tifosi del Barcellona per assistere alla partita contro l’Inter nonostante l’infortunio: sull’aereo scoppia la festa. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

Nonostante l'infortunio Jules Koundé ha deciso di essere presente a San Siro per la semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona, ma i tifosi non si aspettavano di trovarlo sul loro aereo di linea diretto per Milano. Il difensore non ha viaggiato assieme al resto della squadra ma è arrivato in Italia soltanto oggi su un aereo pieno di blaugrana che lo hanno riconosciuto subito nonostante il goffo tentativo di camuffarsi con cappuccio e occhiali da sole.

Per i passeggeri è stato un tripudio di cori e applausi in sostegno al giocatore che si è infortunato nella gara d'andata di una settimana fa: la sua assenza causerà un po' di problemi a Flick in difesa ma il Barça per questa sera ha guadagnato un tifoso in più che non voleva perdersi per nulla al mondo la partita a Milano nonostante l'infortunio.

I tifosi del Barcellona trovano Koundé sull'aereo

Invece di partire con il resto della squadra il francese ha atteso il giorno della partita per prendere il suo aereo per l'Italia: ha scelto un classico volo di linea che per l'occasione era pieno di tifosi del Barcellona che stavano affrontando la trasferta per assistere alla semifinale di Champions League contro l'Inter. Per Koundé è stato impossibile passare inosservato, dato che è stato riconosciuto immediatamente dal suo pubblico.

Nonostante il cappuccio e gli occhiali da sole è stato riconosciuto e all'interno dell'aereo è partita la festa. Quando si è alzato per prendere il bagaglio dalla cappelliera tutto l'aereo ha cominciato a cantare il suo nome: Koundé era visibilmente emozionato e ha ringraziato gli altri passeggeri mettendosi una mano sul petto. Era uno di loro, pronto a prendere un aereo di linea nonostante l'infortunio per non lasciare da soli i suoi compagni del Barcellona in una serata così importante che potrebbe regalargli la finale di Champions League.