Inter-Barcellona in chiaro, su quale canale TV sarà trasmessa gratis la semifinale di Champions Inter-Barcellona sarà trasmessa in TV in chiaro e gratis su TV8 dopo la delibera dell'AgCom. Tutto quello che c'è da sapere su diretta televisiva e streaming della semifinale di ritorno di Champions.

Inter–Barcellona, semifinale di ritorno della Champions in programma martedì 6 maggio alle 21:00, sarà visibile in diretta tv, gratis e in chiaro per tutti su TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre) oltre che su Sky e NOW. La partita decisiva per qualificarsi alla finale di Monaco di Baviera potrà essere seguita senza accollarsi alcun costo aggiuntivo in ottemperanza a una delibera dell'AgCom, la stessa che già all'andata aveva permesso la trasmissione dell'incontro free to air, registrando anche una notevole riscontro in termine di ascolti. Perché? La spiegazione è nell'espressione "evento di interesse nazionale" per effetto della quale la presenza di una squadra italiana a questo punto del torneo fa sì che gli incontri siano trasmessi anche in chiaro.

Al Meazza si ripartirà dal risultato di 3-3 del primo round, pareggio che ha lasciato qualche rammarico ai nerazzurri per il gol del possibile 3-4 annullato a Mkhitaryan in fuorigioco per una punta di scarpa. Non ci sarà Lautaro Martinez, infortunatosi mercoledì scorso. Tra gli avversari da temere ce n'è uno in particolare: Lamine Yamal, il talento dei blaugrana che ha nel suo nome un segno del destino e ha incantato tutti a Barcellona (pur restando rammaricato) sia in campo con una rete da fuoriclasse sia in tv, durante le interviste. Dalla sfida di San Siro scaturirà la prima finalista che il 31 maggio, all'Allianz Arena, contenderà il trofeo a una tra Paris Saint-Germain e Arsenal, che al Parco dei Principi proverà a battere Donnarumma (fondamentale all'Emirates con le sue parate) e a ribaltare la sconfitta per 1-0 subita a Londra. Poi scatterà la caccia per accaparrarsi i biglietti ancora a disposizione.

Partita: Inter-Barcellona

Orario: 21:00

Dove: Stadio Meazza di San Siro, Milano

Quando: martedì 6 maggio 2025

Diretta TV: TV8, Sky

Diretta Streaming: sito ufficiale TV8, Sky Go

Competizione: Champions, semifinale di ritorno

Inter-Barcellona, dove vederla in diretta TV gratis

Inter-Barcellona in diretta tv, in chiaro e gratis su TV8 è la notizia che fa felici i tifosi nerazzurri e gli appassionati di calcio. Il collegamento partirà dalle 19:30 ed è esteso a tutta la copertura dell'evento, dal pre-partita fino all'analisi e ai commenti del post-gara. La risoluzione dell'AgCom consente ancora una volta a tutti i sostenitori italiani di avere accesso a uno degli incontro più attesi della stagione delle coppe continentali. Il ritorno della semifinale di Champions potrà essere seguito in tv, ma questa volta solo dagli abbonati, anche sui canali di Sky e su NOW.

Dove vedere Inter-Barcellona in diretta streaming

Anche la diretta streaming di Inter-Barcellona sarà disponibile gratis e in chiaro per tutti su TV8, collegandosi direttamente al sito dell'emittente. In alternativa la visione dell'evento sarà possibile attraverso Sky Go (per i clienti della piattaforma satellitare) oppure sintonizzandosi su NOW (previo pagamento del pass sport).

Inter-Barcellona, le probabili formazioni

Nell'Inter che affronta il Barcellona a San Siro c'è un dubbio in particolare e riguarda l'attacco: complice il problema muscolare di Lautaro Martinez, Simone Inzaghi sembra orientato a dare fiducia a Taremi rispetto ad Arnautovic per schierarlo accanto a Thuram. In difesa potrebbe rientrare Pavard al posto di Bisseck. Nel Barcellona, Hansi Flick dovrà rinunciare ancora a Koundé e Lewandowski, entrambi infortunati e senza alcuna possibilità di recupero in extremis per essere a disposizione. In difesa, potrebbe schierare Araujo al centro con Cubarsi e spostare Inigo Martinez sulla sinistra per sostituire Martin, in difficoltà contro Dumfries all'andata.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Taremi, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Garcia, Araujo, Cubarsi, Inigo Martinez; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres. Allenatore: Flick.