Perché Inter-Barcellona dovrà andare in TV in chiaro e su quale canale si potrà vedere gratis Le semifinali di Champions League tra Inter e Barcellona si potranno seguire anche in diretta TV in chiaro, grazie a una delibera Agcom che stabilisce l'obbligo di diretta in chiaro di una serie di eventi di portata nazionale.

A cura di Alessio Morra

In questa stagione nessun incontro delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee è stato trasmesso in TV in chiaro. Sky, che detiene i diritti di Champions, Europa e Conference League (con l'eccezione della miglior partita del mercoledì, esclusiva Prime Video) ha dato la possibilità di seguire in chiaro su TV8 una sfida di Inter, Juve o Milan, ma anche di tutte le altre squadre impegnate da settembre nelle coppe. Il trend cambierà per le semifinali Inter-Barcellona. In base a un'ormai nota delibera le due sfide tra nerazzurri e blaugrana del 30 aprile e 6 maggio dovranno obbligatoriamente essere mandate in onda gratuitamente in chiaro.

Inter-Barcellona di Champions in chiaro

La scorsa estate è stata presa una decisione, a modo suo, epocale. Perché da anni Sky detiene i diritti delle competizioni calcistiche europee, ma fino all'ultima stagione un incontro delle italiane andava in onda in chiaro (su Mediaset). Per questa stagione era stato stabilito che nessun incontro delle italiane sarebbe finito in chiaro fino alle eventuali semifinali. Ora c'è l'Inter in semifinale, contro il Barcellona (il 30 aprile l'andata e il 6 maggio il ritorno). La doppia sfida che vale un posto nella finale di Monaco sarebbe visibile anche in chiaro, dunque anche da chi non possiede un abbonamento (a Sky o Prime Video).

Perché le semifinali di Champions dell'Inter saranno in chiaro

L'ufficialità ancora non c'è. Ma lo scenario è quello e non possono esserci sorprese. Tutto è incanalato in un binario. I precedenti del 2015 e del 2023 indicano la via, ma soprattutto c'è una delibera dell'Agcom, che nel 2012 stabilì un elenco di eventi sportivi (e non) di rilevanza nazionale che devono essere obbligatoriamente trasmessi in chiaro in TV.

Tra questi ci sono anche la finale e le semifinali di Champions League ed Europa League, con protagoniste squadre della Serie A. Dunque, in questo caso, l'Inter. E ciò varrà anche per la Lazio, in caso di qualificazione dei biancocelesti alle semifinali di Europa League.

Dove saranno trasmessa in chiaro in TV le sfide tra Inter e Barcellona

Quale sarà il canale in chiaro che trasmetterà Barcellona-Inter mercoledì 30 aprile e la gara di ritorno in programma a San Siro martedì 6 maggio? Anche in questo caso manca ancora l'ufficialità. TV8 trasmette in ogni turno di Champions League un incontro (di squadre internazionali), con uno studio dedicato nel pre e nel post, e come fatto in caso dei derby Inter-Milan del 2023 sarà scelto con ogni probabilità come canale per le dirette in chiaro per le due semifinali dell'Inter. Di sicuro lo sarà per la semifinale di ritorno.

Per quello dell'andata bisogna capire cosa succederà tra Amazon Prime Video e Sky. Perché la semifinale d'andata, è la partita del mercoledì e si vedrà su Prime, che potrebbe decidere di aprire in via del tutto eccezionale ai non abbonati o cedere i diritti a un'emittente tradizionale (come nel 2022-2023) con TV8 favorita, ma con Rai e Mediaset come eventuali alternative.