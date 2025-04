video suggerito

L'Inter è in semifinale di Champions, splende sotto la pioggia a San Siro: al Bayern non basta il 2-2 L'Inter soffre nel primo tempo ma con i gol di Lautaro Martinez e Pavard supera il Bayern Monaco e vola in semifinale di Champions contro il Barcellona. Il pareggio per 2-2 non basta ai bavaresi.

Ada Cotugno

Il vento forte e la pioggia incessante non fanno paura al pubblico di San Siro, abituato a vivere le sue grandi notti europee in tutte le condizioni. La perseveranza dei tifosi sugli spalti ha fatto da benzina ai giocatori in campo, creando la ricetta perfetta che ha portato l'Inter in semifinale di Champions League: la determinazione del Bayern Monaco non è bastata per ribaltare il risultato dell'andata, con i bavaresi che si sono fermati sul pareggio per 2-2 che gli ha comunque sbarrato la porta per il prossimo turno.

Il lampo di Harry Kane, l'unico in tutta la partita, è stato vanificato in appena 9 minuti, come il suo numero di maglia che diventa presagio dell'eliminazione dall'Europa con un turno d'anticipo rispetto a un anno fa nonostante il gol di Dier nel finale. Lautaro Martinez e Pavard scrivono una storia a lieto fine per la squadra di Simone Inzaghi che si andrà a giocare l'accesso alla finale contro il Barcellona.

L'Inter soffre nel primo tempo

Il vento gioca a sfavore dei nerazzurri che fanno fatica a far girare il pallone. Il Bayern Monaco è arrivato a Milano con la convinzione di poter ribaltare il 2-1 dell'andata, nonostante i tanti infortuni e una prestazione per niente incoraggiante messa in scena una settimana fa. Eppure nel primo tempo sfiora il vantaggio ma non riesce mai a buttare giù il muro dell'Inter che resiste a tutto. Olise, Muller e Sane fanno paura, ma niente che la difesa di Inzaghi non possa contenere con pazienza e sacrificio.

Lautaro e Pavard trascinano la squadra in semifinale

La musica cambia nella ripresa quando i ritmi si alzano e le occasioni diventano più incisive. Al 52′ Kane si fa vedere per la prima volta, ma tanto gli basta per mandare il Bayern Monaco in vantaggio con uno dei suoi classici gol, questa volta pesantissimo perché manderebbe la partita ai supplementari. Passano sei minuti ed è l'altro centravanti a farsi sentire, questa volta con un colpo che cambia ogni cosa: Lautaro Martinez segna il pareggio sfruttando un corner di Dimarco e tre minuti più tardi arriva puntuale il gol dell'ex con il colpo di testa di Pavard che senza esitazione ribalta il risultato e fa esplodere San Siro.

È lo stesso risultato dell'andata che premia ancora i nerazzurri, esplosi in meno di dieci minuti dopo un primo tempo di grande sacrificio. Il Bayern Monaco è ammaccato ma non sconfitto e a 15 minuti dalla fine riesce a pareggiare i conti con il colpo di testa di Dier che ristabilisce la parità in campo ma non nel punteggio totale. I bavaresi hanno evitato la seconda sconfitta consecutiva ma non l'eliminazione: l'Inter vola in semifinale di Champions League dopo una serata sofferta e combattuta e si giocherà il tutto per tutto per arrivare in finale nella doppia sfida con il Barcellona.