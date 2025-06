Lautaro ribalta lo spogliatoio dell’Inter in diretta tv: “Chi non vuole restare deve andare via”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La sconfitta dell'Inter contro il Fluminense al Mondiale per Club che ha determinato l'eliminazione dei nerazzurri dalla competizione è stata un colpo durissimo per i nerazzurri. L'ennesima delusione in una stagione diventa nerissima soprattutto nei mesi finali. Lautaro Martinez allora, da capitano, ci ha voluto mettere la faccia presentandosi davanti alle telecamere e ai microfoni di DAZN per esprimere tutta la propria rabbia e frustrazione per questo ko ma anche per sottolineare un concetto ben preciso.

Lautaro tuona in diretta tv senza peli sulla lunga ribaltando lo spogliatoio nerazzurro: "Era l'ultimo obiettivo che avevamo con la poca forza e le poche gambe a disposizione, ho lasciato tutto – ha detto e poi ha continuato -. A me dispiace tanto, mi dispiace per il gruppo però c'è una cosa che voglio dire".

A questo punto Lautaro tuona contro alcuni, senza fare nomi, che a suo dire dovranno essere convinti di restare all'Inter altrimenti li ha invitati educatamente ad andare via. "Qui bisogna voler restare, qui noi stiamo lottando per obiettivi e quindi il messaggio è chiaro: ‘Chi vuole restare resti, ma chi non vuole restare deve andare via – tuona il Toro che poi aggiunge -. Noi siamo qui a fare di tutto però ho visto tante cose che non mi sono piaciute, come capitano e capo di questo gruppo è questo che posso dire".

L'attaccante argentino non usa mezzi termini e spiega il perché di queste sue durissime dichiarazioni che suonano come un messaggio ben chiaro anche nei confronti della società nerazzurra. "Voglio lottare per obiettivi, siamo in una squadra importante riportata in alto e voglio continuare in quel modo – spiega – per questo il messaggio è chiaro: ‘Chi vuole restare e continuare deve restare, chi non vuole…arrivederci' e mi riferisco a tutti in generale". L'attaccante e capitano nerazzurri non fa nomi ma fa un discorso in generale.

Le parole di Lautato sulla prossima stagione dell'Inter

A questo punto poi Lautaro continua il suo discorso: "Tutti dobbiamo resettare, io sono il primo responsabile per questo vengo a parlare, ora chiedo scusa ai tifosi perché un'altra sconfitta fa male prima a noi ma abbiamo lasciato tutto in campo – conclude l'argentino che aggiunge ancora -. Prossima stagione? Noi lotteremo ma ora pensiamo a riposare dopo una stagione lunghissima mentalmente e fisicamente ma ora dobbiamo risposare, riprendere energie e poi iniziare la preparazione con tutta la voglia che abbiamo dentro".