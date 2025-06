video suggerito

L’Inter è fuori dal Mondiale per Club, il Fluminense fa l’impresa e vola ai quarti: segnano Cano e Hercules Inter eliminata dal Mondiale per Club. Il Fluminense fa l’impresa agli ottavi di finale e vola ai quarti grazie a un gol per tempo: segnano Cano ed Herclues. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Inter eliminata dal Mondiale per Club. Il Fluminense fa l'impresa agli ottavi di finale e vola ai quarti grazie a un gol per tempo. Vantaggio brasiliano nei primi 45 minuti con Cano poi nella ripresa è Herclues a mettere a segno il raddoppio con l'Inter ormai sbilanciata a caccia del pareggio. Nel mezzo una doppia occasione fallita da Lautaro con un pari colpito dall'argentino. A Charlotte finisce 2-0 per il Fluminense che centra una clamorosa qualificazione.

L’esultanza del Fluminense dopo il gol del vantaggio.

Il gol di Cano decide il primo tra Inter e Fluminense

Il gol di Cano nel primo tempo consente al Fluminense di chiudere in vantaggio un primo tempo che l'Inter ha approcciato sicuramente in modo sbagliato. Disattenzione difensiva dei nerazzurri che complici le indecisioni di Dumfries e Sommer consentono all'attaccante dei brasiliani di mettere la palla in rete per portarsi avanti di un gol a soli 4 minuti dall'inizio della partita. La reazione dell'Inter arriva con una conclusione in area di rigore da parte di Dimarco su assist di Barella, ma il portiere avversario respinge.

Poi ancora Lautaro e Thuram provano a rendersi pericolosi ma senza fortuna in ottica gol. Lo stesso Dimarco su punizione si vede bloccare il tiro dal portiere del Fluminense. Nel finale tensione altissima con la panchina dei brasiliani per via del gesto antisportivo dell'allenatore che allontana con i piedi la palla che stava per raccogliere Mkhitaryan. Ne scaturisce una mezza rissa che coinvolge anche Lautaro il quale viene poi placato dagli stessi avversari. Nel mezzo il Fluminense aveva anche trovato il raddoppio con Xavier ma l'arbitro ha annullato per posizione di fuorigioco.

Il gol del raddoppio siglato dal Fluminense.

Nel secondo tempo Lautaro colpisce il palo e Hercules la chiude

Nel secondo tempo Chivu inserisce subito Sucic, Carboni e Luis Henrique. L'Inter costruisce subito un'ottima occasione per trovare il pareggio. De Vrij si divora il gol del pareggio: la palla finisce incredibilmente fuori. Il difensore, dopo un cross di Sebastiano Esposito e la sponda di Lautaro in area si ritrova la sfera sui piedi che però una volta deviata dall'olandese fa la barba al palo. E così Chivu mette in campo anche Carlos Augusto nella speranza di dare maggiore forza alla manovra offensiva dei nerazzurri.

L'Inter continua a premere sull'acceleratore e Dimarco va a un passo dal gol! La sua punizione finisce di pochissimo fuori. L'esterno mancino calcia alla perfezione ma la sua conclusione finisce vicinissima al palo ma senza trovare la rete. Sommer nel frattempo salva i nerazzurri con una parata fantastica. L'Inter insiste e Lautaro colpisce il palo! Doppia occasione sprecata dall'argentino. Gran cross da sinistra di Luis Henrique per il Toro che si gira di sinistro e colpisce il legno. Poco prima è il portiere Fabio a negare ancora a Lautaro il gol del pareggio. Nel finale con l'Inter sbilanciatissima è Herclues a segnare il gol del definitivo 2-0.