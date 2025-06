video suggerito

Mondiale per Club 2025, il programma TV e le partite trasmesse in chiaro su Mediaset Canale 5 e Italia 1 sono i canali Mediaset che trasmettono in chiaro e gratis, in co-esclusiva con DAZN, una partita al giorno tra le migliori in programma nella fascia serale, tra cui le gare delle italiane. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Inter e Juventus sono le italiane che partecipano al Mondiale per Club 2025, quando giocano, a che ora e dove sarà possibile vedere le partite in diretta tv e in chiaro? A scendere in campo per prima è l'Inter, che nella notte tra il 17 e il 18 giugno affronta il Monterrey (match trasmesso in differita alle 21 su Italia 1), mentre la Juve sarà protagonista nella notte tra il 19 e il 20 giugno con l'Al-Ain (ore 3:00, diretta tv su Italia 1). I canali Mediaset trasmetteranno una partita al giorno in chiaro tra le migliori in programma nella fascia serale grazie all'accordo in co-esclusiva con DAZN, che invece manderà in onda tutte le gare del torneo (anche in forma gratuita per gli utenti registrati al sito e alla app, previa iscrizione con la propria mail).

Le partite del Mondiale per Club 2025 in chiaro su Mediaset: l'elenco

Canale 5 e Italia 1 sono i canali attraverso i quali Mediaset trasmette in diretta tv, in chiaro e gratis per tutti (anche in streaming, su Mediaset Infinity o su sportmediaset.it) gli incontri del Mondiale per Club 2025. Tutte le gare andranno in onda in replica anche sul Canale 20, il giorno seguente alla diretta, alle ore 15.00 Di seguito l'elenco delle partite della prima fase che vanno in onda sulle reti Mediaset:

15 giugno: ore 2 Inter Miami-Ah Ahly (Italia 1)

telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi 15 giugno: ore 21 Psg-Atletico Madrid (Italia 1)

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin 16 giugno: ore 21 Chelsea-Los Angeles Fc (Italia 1)

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero 17 giugno: ore 18 Fluminense-Borussia Dortmund (Italia 1)

telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi 18 giugno: ore 3 Monterrey-Inter (Differita Italia 1 ore 21)

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin



telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin 19 giugno: ore 3 Juventus-Al Ain (Italia 1)

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero



telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero 19 giugno: ore 21 Inter Miami-Porto (Italia 1)

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin 20 giugno: ore 21 Flamengo-Chelsea (Italia 1)

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi 21 giugno: ore 21 Inter-Urawa (Canale 5)

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin



telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin 22 giugno: ore 18 Juventus-Wydad Casablanca (Italia 1)

telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero



telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero 23 giugno: ore 21 Atletico Madrid-Botafogo (Italia 1)

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi 24 giugno: ore 21 Benfica Bayern Monaco (Italia 1)

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero 26 giugno: ore 3 Inter-River Plate (Italia 1)

telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi



telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi 26 giugno: ore 21 Juventus-Manchester City (Canale 5)

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin



Da sabato 28 giugno, quando scatteranno gli ottavi di finale, sulle reti Mediaset sarà visibile la migliore gara al giorno della fase a eliminazione diretta, fino alla finale di domenica 13 luglio 2025, in programma al MetLife Stadium di New York (New Jersey).

Su che canali saranno trasmesse le partite della Coppa del mondo per Club

Sono tre i canali di Mediaset che mandano in onda in chiaro alcune delle partite del Mondiale per Club 2025, Canale 5 e Italia 1, visibili anche in streaming attraverso la app oppure il collegamento diretto alla piattaforma Mediaset Infinity. Canale 20, invece, manderà in onda le repliche dei match il giorno dopo la diretta (ore 15). A trasmettere tutta la competizione è DAZN: sarà visibile gratuitamente sono solo agli abbonati ma anche agli utenti regolarmente registrati all'OTT attraverso la propria mail.