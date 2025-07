video suggerito

PSG-Bayern dove vederla oggi in TV e streaming: orario, formazioni e canale TV PSG-Bayern Monaco si giocano l'accesso alla semifinale del Mondiale per Club: le squadre di Luis Enrique e Vincent Kompany scendono in campo ad Atlanta alle ore 18 con diretta TV e streaming, in chiaro e gratis, su DAZN. Le ultime news sulle formazioni.

A cura di Vito Lamorte

PSG e Bayern Monaco scendono in campo per il quarto di finale più bello e atteso del Mondiale per Club: si gioca oggi, sabato 5 luglio 2025, al Camping World Stadium di Orlando con fischio d'inizio alle ore 18:00 con diretta TV su DAZN.

I campioni d'Europa in carica sono arrivati ai quarti dopo aver travolto l’Inter Miami con un poker nel primo tempo mentre i bavaresi si sono imposti per 4-2 sul Flamengo, con Harry Kane protagonista. Le squadre di Luis Enrique e Vincent Kompany sono tra le candidate alla vittoria finale e negli USA c'è grande attesa di vedere lo scontro tra queste due big del calcio europeo.

Chi si aggiudica questa sfida in semifinale del FIFA Club World Cup incrocerà la vincente tra Real Madrid e Borussia Dortmund.

Partita: PSG-Bayern

Quando: sabato 5 luglio 2025

Orario: 18:00 (ora italiana)

Dove: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Mondiale per Club 2025, quarti di finale

Dove vedere PSG-Bayern in Tv, la diretta in chiaro

PSG-Bayern sarà visibile in diretta Tv in chiaro e gratis su DAZN. Non sarà necessario sottoscrivere alcun abbonamento alla piattaforma ma solo registrarsi (senza alcun vincolo futuro né costi aggiuntivi) attraverso la propria mail così da assistere attraverso la app sulla Smart Tv. In alternativa si possono usare dispositivi come console di gioco, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Dove vedere PSG-Bayern in diretta streaming

La diretta streaming di PSG-Bayern sarà trasmessa in forma gratuita su DAZN (previo accesso attraverso la app oppure il sito su dispositivi mobili e fissi).

PSG-Bayern, le formazioni dei quarti del Mondiale per Club

Luis Enrique punta sul tridente formato da Doué, Barcola e Kvaratskhelia mentre Kompany non cambierà il collaudato 4-2-3-1 con Olise, Gnabry e Coman a supporto di Kane.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Barcola, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Coman; Kane. Allenatore: Kompany.