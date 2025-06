PSG a valanga sull’Inter Miami, poker in un tempo e partita chiusa: Messi ci prova ma non basta

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il Paris Saint-Germain passeggia sull'Inter Miami e rifila un poker alla squadra di Lionel Messi, che viene eliminata agli ottavi del Mondiale per Club. Gara chiusa nel primo tempo dalla squadra campione d'Europa, che dopo l'intervallo ha amministrato e non ha infierito sulla squadra americana.

A decidere il match nei primi 45′ ci hanno pensato Joao Neves, con una doppietta e Hakimi, oltre all'autogoal Aviles. Messi ci prova con qualche giocata ma non basta per ravvivare la sua squadra di Mascherano. I parigini ai quarti sfideranno la vincente del confronto tra Flamengo e Bayern Monaco.

Il PSG batte 4-0 l'Inter Miami e vola ai quarti del Mondiale per Club

Fin dai primi minuti si è capito il copione della partita giocata al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta: PSG dominante in ogni zona di campo e Inter Miami incapace di uscire dalla pressione e chiusa nella propria metà campo. A sbloccare il match ci ha pensato Joao Neves con un colpo di testa e poco dopo è lo stesso portoghese a raddoppiare con un appoggio a porta vuota.

Il tris è frutto di un autogol e Hakimi ha calato il poker nei minuti di recupero della prima frazione. Differenza troppo evidente tra le due squadre, sia dal punto di vista tecnico che fisico. Nel secondo tempo i parigini alzano il piede dall'acceleratore e concedono qualche giocata in più all'Inter Miami ma Donnarumma non corre mai pericoli.

Il tabellino di PSG-Inter Miami

RETI: Joao Neves 6′ (P), Joao Neves 38′ (P), autogoal Aviles 44′ (P), Hakimi 48′ (P).

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos (46′ Beraldo), Pacho, Mendes; Neves (62′ Dembélé), Vitinha, Fabian Ruiz (46′ Zaire-Emery); Kvaratskhelia, Doué, Barcola. All: Luis Enrique

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Weigandt, Falcon, Allen (18′ Aviles), Alba; Allende, Redondo, Busquets, Segovia; Messi, Suarez. All: Mascherano.

ARBITRO: Wilton Pereira Sampaio.