Cristiano Ronaldo spacca il Portogallo, compagni bersagliati dai tifosi di CR7 dopo le parole di Joao Neves

La frase su CR7 dopo il debutto deludente ai Mondiali ha sollevato un polverone: “Cristiano è solo un altro giocatore che è qui per aiutarci. È come tutti gli altri”. Tifosi infuriati: “Porta rispetto”.

Joao Neves nel mirino dei tifosi di Ronaldo per le frasi su CR7.

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Le parole di Joao Neves su Cristiano Ronaldo hanno sollevato un polverone di polemiche in Portogallo dopo il deludente esordio ai Mondiali con il Congo. "Sappiamo cosa ha fatto Cristiano per noi, ma in questo momento è come noi. È solo un altro giocatore che è qui per aiutarci. È come tutti gli altri": tanto è bastato per scatenare una lunga scia di commenti in calce ai post della sua pagina Instagram. È successo a lui come a Bruno Fernandes che ha avuto il "torto" di aver messo "mi piace" a quella riflessione fatta in maniera molto sincera.

Nella maggior parte dei casi si tratta dei sostenitori dell'ex Real Madrid che intervengono a censurare, in modo molto colorito e anche al limite delle offese, quell'affermazione oltre ad accusare anche altri calciatori di non passare la palla o non servire bene CR7. Non mancano (e pure sono in tanti) coloro che danno ragione al centrocampista del PSG, convinti che l'aura magica del cinque volte Pallone d'Oro si sia esaurita e che adesso la sua presenza in campo obbligatoria rappresenti un problema per la nazionale lusitana. La prestazione e il pareggio (1-1, con Joao Neves a segno) hanno lasciato amaro in bocca e la sensazione di aver giocato in dieci… per la prova opaca offerta da Ronaldo, apparso non più brillante ed esplosivo come un tempo. E le perplessità emerse già a Qatar 2022 sono divenute di stretta attualità anche oggi.

Le critiche a Cristiano Ronaldo per la prestazione opaca

Del resto, critiche ben più autorevoli da parte di ex calciatori, oggi opinionisti, hanno sottolineato sia le difficoltà palesi mostrate nel corso del match sia la verve ormai scemata della stella portoghese che non è più quella di prima. È la riflessione, impietosa ma estremamente fedele alla realtà, proposta perfino da un avversario, Ngal'ayel Mukau, che ammise candidamente di non aver studiato contromisure particolari nei confronti di un rivale sì temuto ma non più all'altezza del passato.

I tifosi di CR7 invadono i profili di Joao Neves: "Porta rispetto"

Esiste un problema Cristiano Ronaldo? Ufficialmente no. Anche perché le dichiarazioni del commissario tecnico Roberto Martinez, spengono qualsiasi brusio al riguardo. Quando gli è stato chiesto perché non aveva pensato alla sua sostituzione contro il Congo ha risposto senza battere viglio: "È assurdo togliere il capocannoniere del mondo in una partita in cui i gol sono fondamentali". Ironia della sorte l'unico marcatore è stato proprio Joao Neves mentre in numeri di CR7 sono stati da calciatore normale che gioca al di sotto delle attese: appena 25 palloni toccati, 3 tiri tentati ma finiti fuori dallo specchio per tutto l'incontro. Il risultato, secondo i media lusitani niente affatto teneri verso di lui, è stata una prestazione "patetica" che ha inficiato quella di una nazionale "ostaggio della fiducia in lui".

Alcuni screenshot dei messaggi sul profilo Instagram di Joao Neves Alcuni screenshot dei messaggi sul profilo Instagram di Joao Neves

È in questa ottica che vanno lette le parole, non certo irrispettose, di Joao Neves che ha portato alla luce qualcosa che serpeggia nello spogliatoio del Portogallo da tempo. E non è certo solo il frutto della delusione o una giustificazione per come sono andate le cose con il Congo. Per i tifosi di CR7 la situazione reale è un'altra: la media dei commenti è "piccolo bambino guarda cosa ha fatto Cristiano nella sua carriera e poi mi dici se è normale…", "porta rispetto per una leggenda come Cristiano Ronaldo", "senza di lui il Portogallo è nulla", "l'Argentina sta giocando per Messi, se vuoi vincere qualcosa gioca per Ronaldo", "sei un giovane con talento, ma il talento senza rispetto è niente".