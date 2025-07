video suggerito

Real Madrid-Borussia Dortmund dove vederla oggi in TV e streaming: orario, formazioni e canale TV Il Real Madrid affronta il Borussia Dortmund nei quarti di finale del Mondiale per Club: tutte le novità sulle formazioni e sulle scelte dei due allenatori. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ai quarti di finale del Mondiale per Club il Real Madrid affronta il Borussia Dortmund. I Blancos hanno eliminato la Juventus nel turno precedente mentre i tedeschi sono riusciti a superare il Monterrey e continuare il loro percorso in questa competizione dove ora affronteranno uno degli avversari peggiori. Non ci sarà il duello a distanza tra i due fratelli Bellingham, dato che Jobe dovrà scontare un turno di squalifica per aver preso due cartellini gialli nel corso del torneo, una regola che non conosceva.

La partita dei quarti di finale si giocherà al MetLife Stadium, lo stadio che ospiterà anche la finale, oggi sabato 5 luglio alle ore 22:00 italiane. Come tutte le altre gare del Mondiale per Club, sarà possibile seguire Real Madrid-Borussia Dortmund in diretta su DAZN. Chi supera il turno affronterà la vincente di PSG-Bayern Monaco che si giocherà invece nel pomeriggio.

Partita: Real Madrid-Borussia Dortmund

Quando: sabato 5 luglio 2025

Orario: 22:00 (ora italiana)

Dove: MetLife Stadium, New Jersey

Diretta TV: DAZN 5

Diretta Streaming: DAZN, Sportmediaset.it

Competizione: Mondiale per Club 2025, quarti di finale

Dove vedere Real Madrid-Borussia Dortmund in TV, la diretta in chiaro

Come tutte le altre partite di questo torneo anche Reaò-Dortmund sarà visibile in diretta TV in chiaro su DAZN. Non ci sarà bisogno di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma ma solo registrarsi (senza alcun vincolo futuro né costi aggiuntivi) attraverso la propria mail così da assistere attraverso la app sulla Smart Tv. In alternativa si possono usare dispositivi come console di gioco, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Dove vedere Real Madrid-Borussia Dortmund in diretta streaming

La partita fra Real Madrid e Borussia Dortmund valida per i quarti di finale del Mondiale per Club sarà trasmessa in streaming gratuitamente su DAZN. Bisognerà collegarsi all'applicazione o al sito web attraverso il proprio dispositivo e registrarsi con la propria e-mail senza nessun costo, oppure collegandosi direttamente a Sportmediaset.it.

Real Madrid-Borussia Dortmund, le formazioni dei quarti del Mondiale per Club

Xabi Alonso metterà in campo soltanto i migliori per la sfida contro il Borussia Dortmund: ancora a riposo Mbappé, ci sarà invece Vinicius Jr accompagnato da Valverde e Gonzalo Garcia che ha deciso gli ottavi contro la Juve. I tedeschi non avranno a disposizione Jobe Bellingham e punteranno su Daniel Svensson sulla trequarti alle spalle di Guirassy e Brandt.

REAL MADRID (4-1-2-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Tchouameni; Arda Guler, Bellingham; Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius Junior. Allenatore: Alonso.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-1-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Nmecha, Gross, Svensson; Daniel Svensson; Guirassy, Brandt. Allenatore: Kovac.