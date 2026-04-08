Barcellona-Atletico Madrid in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Barcellona-Atletico Madrid di Champions League gratis in chiaro su TV8: orario, probabili formazioni e dove vedere la semifinale in diretta TV e streaming.

Barcellona-Atletico Madrid si affrontano nel primo round delle semifinali di Champions League. Appuntamento mercoledì aprile alle ore 21 allo Spotify Camp Nou per la terza gara tra queste due squadre in 10 giorni. Infatti gli uomini di Flick e quelli di Simeone si affronteranno a stretto giro prima in campionato e poi nel doppio confronto europeo. I catalani primi in campionato sognano la doppietta, mentre l'Atletico proverà ad arrivare fino in fondo in Europa dopo aver perso terreno dalla vetta nel campionato. Ci sono tutte le premesse per assistere ad un grande spettacolo di calcio. Diretta TV e streaming in chiaro su TV8, oltre che su Sky, Sky GO e NOW.

Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid in diretta TV e in streaming: l'orario della partita

Lo spettacolo del derby spagnolo di Champions League si potrà vedere in TV in chiaro. Appuntamento alle ore 21 per Barcellona-Atletico Madrid che infatti si potrà vedere sul canale TV8, numero 8 del digitale terrestre, senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti. La sfida tra la squadra di Flick e quella di Simeone sarà garantita anche sui canali Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Anche lo streaming sarà gratuito sul sito di TV8, che si può seguire anche su dispositivi portatili e fissi. Streaming su Sky GO e su NOW.

Barcellona-Atletico Madrid, le probabili formazioni della partita di Champions

Il Barcellona scenderà in campo con il 4-3-3 solito con Flick che in avanti dovrebbe puntare su Yamal, Rashford e Ferran Torres, non potendo ancora puntare su Raphinha.Anche l'Atletico Madrid si presenterà con il solito schieramento, ovvero il 4-4-2 Giuliano e Lookman sono le armi di Diego Simeone per provare a scardinare la difesa dei catalani tutt'altro che imperforabile servendo Griezmann e Alvarez che giocheranno in avanti. Le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsì, Martin, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermin; Yamal, Ferran Torres, Rashford. All. Flick.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak ; Molina, Hancko, Pubill, Ruggeri; Giuliano, Koke, Baena, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.