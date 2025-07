video suggerito

Fluminense-Al Hilal dove vederla oggi in TV e streaming: orario, formazioni e canale TV Fluminense-Al Hilal si gioca alle ore 21 con diretta TV e streaming, in chiaro e gratis, su DAZN e su Canale 5. Le ultime news sulle formazioni di Simone Inzaghi e Renato Gaucho. Chi supera i quarti, in semifinale del Mondiale per Club incrocerà la vincente tra Chelsea e Palmeiras. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fluminense-Al Hilal si affrontano nel quarto di finale più inaspettato del Mondiale per Club, che sono state capaci di eliminare Inter e Manchester City: si gioca oggi, venerdì 4 luglio 2025, al Camping World Stadium di Orlando con fischio d'inizio alle ore 21:00 con diretta TV su Canale 5 e DAZN.

L'Al Hilal di Simone Inzaghi ha fatto una vera e propria impresa eliminando il Manchester City di Pep Guardiola al termine di una partita spettacolare conclusasi 4-3 dopo i tempi supplementari. Gli arabi hanno fatto un ottimo percorso nel torneo, imponendo lo 0-0 al Real Madrid al debutto e chiudendo al secondo posto del girone, e ora sognano di arrivare in semifinale. Dall'altra parte c'è il Fluminense dell'ex meteora della Roma Renato Portaluppi, che ha eliminato l'Inter agli ottavi con una vittoria netta e meritata: i brasiliani possono contare sulla leadership di Thiago Silva e dopo l'impresa compiuta agli ottavi non hanno nessuna intenzione di fermarsi.

Chi supera i quarti, in semifinale del Mondiale per Club incrocerà la vincente tra Chelsea e Palmeiras.

Leggi anche L'Al Hilal compra un calciatore a Simone Inzaghi per le rimanenti partite del Mondiale per Club

Partita: Fluminense-Al Hilal

Quando: venerdì 4 luglio 2025

Orario: 21:00 (ora italiana)

Dove: Camping World Stadium, Orlando

Diretta TV: DAZN, Canale 5

Diretta Streaming: DAZN, Mediaset Infinity, Sportmediaset

Competizione: Mondiale per Club 2025, quarti di finale

Dove vedere Fluminense-Al Hilal in Tv, la diretta in chiaro

Fluminense-Al Hilal sarà visibile in diretta Tv in chiaro e gratis sia su DAZN sia sui canali Mediaset. Nel primo caso non sarà necessario sottoscrivere alcun abbonamento alla piattaforma ma solo registrarsi (senza alcun vincolo futuro né costi aggiuntivi) attraverso la propria mail così da assistere attraverso la app sulla Smart Tv. In alternativa si possono usare dispositivi come console di gioco, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Dove vedere Fluminense-Al Hilal in diretta streaming

La diretta streaming di Fluminense-Al Hilal sarà trasmessa in forma gratuita su DAZN (previo accesso attraverso la app oppure il sito su dispositivi mobili e fissi), su Mediaset Infinity oppure collegandosi direttamente a Sportmediaset.it

Fluminense-Al Hilal, le formazioni dei quarti del Mondiale per Club

Il Fluminense non cambierà molto rispetto alla partita contro l'Inter con Thiago Silva a comandare la difesa con Bernal, Nonato e Hércules in mezzo al campo e il tandem offensivo formato da Cano e il colombiano Arias. Simone Inzaghi opterà ancora per il 4-2-3-1 con Kanno, Milinkovic-Savic e Malcom sulla trequarti in appoggio al brasiliano Marcos Leonardo.

FLUMINENSE (3-5-2): Fábio; Freytes, Thiago Silva, Ignácio; Fuentes, Bernal, Nonato, Hércules, Samuel Xavier; Cano, Arias. Allenatore: Renato Gaúcho.

AL HILAL (4-2-3-1): Bono; Al-Harbi, Lodi, Koulibaly, Cancelo; Nasser Al-Dawsari, Ruben Neves; Kanno, Milinkovic-Savic, Malcom; Marcos Leonardo. Allenatore: Simone Inzaghi.