Simone Inzaghi pazzesco con l'Al Hilal: fa fuori il Man City di Guardiola dopo una partita epica L'Al-Hilal di Simone Inzaghi si qualifica per quarti di finale del Mondiale per Club eliminando il Manchester City dopo un match pazzesco: decisivo il goal di Marcos Leonardo nei tempi supplementari. Guardiola eliminato.

A cura di Vito Lamorte

L'Al-Hilal di Simone Inzaghi si qualifica per i quarti di finale del Mondiale per Club eliminando il Manchester City dopo un match pazzesco: decisivo il goal di Marcos Leonardo nei tempi supplementari. Eliminazione a sorpresa per Pep Guardiola e i Citizens, che erano tra i candidati per la vittoria finale.

Enorme prestazione da parte della squadra araba, che compie un'impresa e elimina il più quotato Manchester City: ora affronterà il Fluminense ai quarti di finale dopo il clamoroso KO dell'Inter con i brasiliani.

Inzaghi batte Guardiola: l'Al Hilal è ai quarti del Mondiale per Club

È successo praticamente i tutto nella partita che si è giocata al Camping World Stadium di Orlando e questa volta non è un modo di dire: Citizens in vantaggio con Bernardo Silva ma Marcos Leonardo e Malcom ribaltano la situazione a favore dei sauditi prima del gol Haaland che riporta tutto in equilibrio.

Nei tempi supplementari è decisivo il gol di Marcos Leonardo ma prima erano arrivate le reti di Koulibaly e Foden a mettere il risultato sul 3-3: la goffa deviazione ravvicinata dell'ex Botafogo capovolge completamente ogni pronostico e apre le porte dei quarti di finale all'Al-Hilal.

Un risultato assolutamente inatteso e impronosticabile, dopo che il Manchester City ha vinto il proprio raggruppamento e inflitto una sonora sconfitta alla Juventus. Prima grande impresa firmata da Simone Inzaghi, che ora punta alla semifinale.

Manchester City-Al Hilal, il tabellino

RETI: 9′ Bernardo Silva (M), 46′ Marcos Leonardo (A), 52′ Malcom (A), 55′ Haaland (M), 94′ Koulibaly (A), 104′ Foden (M), 112′ Marcos Leonardo (A).

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Nunes (dal 53′ Aké), Dias, Gvardiol (dal 53′ Akanji), Ait-Nouri; Bernardo Silva, Reijnders (dal 90′ Cherki); Savinho, Gundogan (dal 53′ Rodri, dal 104′ Foden), Doku; Haaland (dal 90′ Marmoush). All. Guardiola.

AL HILAL (4-3-3): Bounou; Cancelo (dall'88' Al Yami), Koulibaly, Al Harbi (dall'88' Al Bulayhi) Renan Lodi; Milinkovic-Savic, Ruben Neves, N. Al Dawsari (dal 105′ Al Juwayr); Malcom (dal 64′ Kaio Cesar), Marcos Leonardo (dal 116′ Al Ghannam), Kanno (dall'83' Ali Lajami). All. Inzaghi.

ARBITRO: Valenzuela (VEN)