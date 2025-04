video suggerito

Yamal segna un gol impossibile contro l’Inter in Champions: è ingabbiato da cinque giocatori Con l’Inter in vantaggio di due gol Yamal prende coraggio e fa una giocata da grande campione: segna un gol difficilissimo e poi propizia l’azione del pareggio. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

Il Barcellona non ha accusato per niente il doppio vantaggio lampo dell'Inter nei primi minuti della semifinale di Champions League. Thuram di tacco dopo 30 secondi ha gelato il pubblico blaugrana, Dumfries in acrobazia sembrava aver indirizzato la partita ma poi Yamal e Ferran Torres hanno portato il risultato sul pareggio prima dell'intervallo. Ma sono state le magie del baby talento del Barça a lasciare tutti a bocca aperta.

Lo spagnolo fa tutto con una facilità disarmante e il gol dell'1-2 è un capolavoro: nel momento critico del Barcellona ha riacceso la partita con un'azione personale bellissima, con la difesa nerazzurra tutta schierata ma inerme davanti alle sue giocate che sono da predestinato. È la sua centesima partita con questa maglia nonostante la giovane età e per festeggiare si è regalato un gol da copertina.

Il gol impossibile segnato da Yamal

Non ci sono molte parole per descrivere quello che ha fatto. Yamal ha riaperto la partita con una giocata di altissimo livello: ha preso il pallone, ha scartato la difesa e ha lasciato partire il tiro di sinistro che è andato in porta. Ha segnato un gol impossibile, tanto che l'xG (ossia l'indicatore che rappresenta probabilità che un tiro si tramuti in rete) è di 0.04 cioè un valore davvero basso che certifica la difficoltà di quello che ha fatto.

Sorprende più di tutto il coraggio con il quale ha tentato la giocata, con il Barcellona che era sotto di due gol e l'Inter che si trovava in un momento di grande ottimismo, una situazione delicata che il diciassettenne ha affrontato con carattere e attitudine da campione. Yamal era circondato da una gabbia di interisti: cinque giocatori lo hanno accerchiato ma non è bastato questo per fermarlo ed evitare che segnasse un gol meraviglioso. Come se non bastasse qualche minuto più tardi ha tentato un altro numero di magia, ancora più difficile, trovando però soltanto il palo.