La giocata di Hakimi del PSG contro il Bayern è pura magia: segna Dembelé ma il gol è tutto suo Achraf Hakimi è stato autore di un'altra partita perfetta nella vittoria del PSG sul Bayern, offrendo a Dembelè un assist d'altri tempi a seguito di un assolo da applausi. Ennesima perla di un Mondiale per Club in cui l'ex Inter ha già segnato anche altri due gol.

A cura di Alessio Pediglieri

Nella corrida tra PSG e Bayern Monaco al Mondiale per Club, la squadra di Luis Henrique ha conquistato la semifinale battendo i tedeschi 2-0 dopo una partita in cui è accaduto di tutto: due espulsi, due gol annullati, un rigore prima dato e poi tolto col VAR, l'infortunio terrificante a Musiala. Nel mezzo una straordinaria giocata di Achraf Hakimi, che i tifosi parigini hanno esaltato da Pallone d'Oro.

Il finale pirotecnico di Psg-Bayern: accade di tutto

La conclusione della partita che ha decretato il passaggio del PSG è stata a dir poco pirotecnica, con un finale in cui è accaduto quasi di tutto: il Bayern Monaco ha sfiorato la rimonta, riuscendo a conquistare un rigore che l'arbitro Taylor ha assegnato direttamente per fallo su Muller, prima di rivederlo e toglierlo (giustamente) col VAR. Poco prima i francesi erano rimasti in 9, per l'espulsione di Hernandez seguita a quella di Pacho qualche minuto prima. Infine, il raddoppio di Dembelé che ha bruciato Neuer per la seconda volta, mettendo il punto esclamativo sul match.

La giocata perfetta di Hakimi: semina il panico in area del Bayern

Proprio in occasione del raddoppio PSG il pubblico presente sugli spalti del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta e tutti gli spettatori a casa sono stati deliziati da una una giocata sopraffina da parte dell'esterno alto Achraf Hakimi, straordinario interprete di una intuizione degna di un fuoriclasse assoluto. L'ex Inter ha recuperato palla sulla destra dell'area bavarese per poi esprimersi in una serie di dribbling palla al piede, ubriacanti: uno, due, tre avversari messi a sedere per poi regalare un cioccolatino già scartato al compagno che non ha fallito la finalizzazione.

Leggi anche Musiala subisce un infortunio terrificante in PSG-Bayern: il piede prende una posizione innaturale

Il Mondiale di Hakimi, protagonista col PSG, tra Messi e Pallone d'Oro

Per Hakimi e la sua giocata è esploso il web dei tifosi del PSG che lo hanno subito paragonato ai GOAT del calcio che conta: il laterale marocchino si è visto paragonato a grandi del passato e del presente, come Leo Messi in una azione che richiama da vicino proprio la Pulga argentina in una delle sue oramai proverbiali serpentine. Alla fine, il "superior of the match" è stato indicato nell'autore del primo gol della gara, Doue ma continua il magico momento per Hakimi al Mondiale per club in cui è già andato a segno due volte e offerto il magico assist a Dembelé e che ha fatto gridare ai più esaltati, un nuovo candidato per il Pallone d'Oro.