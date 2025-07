video suggerito

Musiala subisce un infortunio terrificante in PSG-Bayern: il piede prende una posizione innaturale Musiala dopo un contrasto con Donnarumma ha riportato un serissimo infortunio. Il calciatore del Bayern Monaco è rimasto a terra a lungo. Sia il portiere del PSG che i compagni di Musiala sono rimasti scioccati. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Durante la partita dei quarti di finale del Mondiale per Club tra PSG e Bayern Monaco ha riportato un infortunio serissimo Jamal Musiala, che dopo uno scontro con Pacho e Donnarumma ha visto girarsi il piede in modo innaturale. Lo stesso Donnarumma è rimasto scioccato. Alcuni compagni del Bayern Monaco si sono avvicinati a Musiala e si sono messi le mani nei capelli.

Musiala si infortuna in un normale scontro di gioco

PSG-Bayern è senza dubbio il quarto di finale più intrigante del Mondiale per Club. I bavaresi giocano molto meglio nel primo tempo, solo un grande Donnarumma li ferma. Quando il recupero termina accade qualcosa di estremamente brutto e spiacevole, perché dopo un normale scontro di gioco con il portiere della Nazionale e Pacho cade male il talento del Bayern Musiala, che riporta un infortunio terribile. La gamba prende una posizione totalmente innaturale. Qualcosa di orribile che non viene nemmeno rimostrato dalla regia internazionale in tv, solo un replay durante l'intervallo.

Musiala ha subito un infortunio alla caviglia in PSG-Bayern

Le immagini non indugiano su Musiala, ma bastano quelle su Donnarumma che si allontana, con il pallone tra le mani, guarda un attimo il calciatore tedesco e capisce che è successo qualcosa di pesante. Gigio si commuove, nonostante abbia provato a trattenere le lacrime. Diversi compagni di squadra si fiondano, quasi tutti sono con le mani tra i capelli. L'infortunio è grave. Poi arrivano i barellieri, una volta che l'arbitro ha chiuso il primo tempo dopo i tre minuti di recupero.

Di immagini ufficiali non ce ne sono più, ma dai social spuntano foto di chi è ad Atlanta, teatro della sfida, e si vede pure Musiala uscire in barella con le mani sul volto, con dolori lancinanti e probabilmente in lacrime. Gli si augura che il problema, che dovrebbe essere alla caviglia, sia meno serio di quanto sembra, anche se valutando tutto la diagnosi sarà durissima.