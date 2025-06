video suggerito

Rodallega infortunato segna il gol che decide il campionato giocando su una sola gamba: scene epiche Rodallega a 40 anni non smette di stupire: gioca da infortunato, crolla in lacrime ma poi segna il gol che regala al Santa Fe il suo decimo titolo in Colombia.

A cura di Ada Cotugno

Prima le lacrime e poi la grande festa hanno travolto Hugo Rodallega che a 40 anni è ancora protagonista assoluto nel calcio colombiano, Con un suo gol l'Independiente Santa Fe ha vinto il decimo titolo nazionale nella partita contro il Medellin che rischiava di finire malissimo per lui: pochi istanti prima della rete decisiva, che gli ha anche regalato il titolo di capocannoniere del campionato, l'ex Wigan era crollato in preda allo sconforto per una contrattura muscolare che lo avrebbe costretto a uscire dal campo a dieci minuti dalla fine, con la partita ancora ferma sull'1-1.

Ma una perdita di tempo ha ritardato la sostituzione, rimettendo in gioco il pallone che di lì a pochi istanti si sarebbe trasformato nel gol decisivo per la vittoria del campionato. Il colombiano è rimasto incredulo quando si è trovato davanti alla porta e nel giro di pochissimi secondi il volto della sua giornata è cambiato, trasformandolo nel grande eroe per tutti i suoi tifosi che lo hanno visto giocare e segnare da infortunato alla fine di una partita che resterà nella storia.

La serata assurda di Hugo Rodallega

Il suo nome risuonerà a tutti gli appassionati della Premier League dal 2010 in poi, anno in cui è stato acquistato dal Wigan per poi passare al Fulham, diventando uno di quei nomi non altisonanti ma che hanno segnato il campionato inglese per diversi anni. Dopo un gran girovagare è ritornato in Colombia dove a 40 anni è ancora uno degli idoli indiscussi del Santa Fe, nonché artefice della vittoria del loro decimo titolo nazionale, arrivato in un modo del tutto inaspettato. Rodallega non sarebbe dovuto neanche essere in campo al momento del gol, dato che rischiava di uscire qualche secondo prima per un problema muscolare.

Una contrattura alla gamba all'80 lo ha gettato nello sconforto, tanto che l'attaccante è crollato in un pianto inconsolabile circondato dai suoi compagni di squadra. Il cambio non si è concretizzato, il giocatore ha stretto i denti e mai si sarebbe aspettato di segnare il gol decisivo per la vittoria della partita e anche del campionato: ha raccolto il cross di Edwar López e con il destro ha mandato in vantaggio la sua squadra dimenticando in un attimo tutto ciò che gli era appena accaduto. Grazie a lui il Santa Fe ha vinto il decimo titolo della sua storia e Rodallega a 40 anni ha portato a casa anche il titolo di capocannoniere del campionato con 16 gol segnati.