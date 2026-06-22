Capo Verde segna il primo gol ai Mondiali e l’intervista in diretta finisce nel caos: “Vi sbagliavate tutti”

Sono diventate virali le immagini di un’intervista ad un tifoso di Capo Verde durante l’ultima partita contro l’Uruguay ai Mondiali. Al primo storico gol capoverdiano, esultanza incontenibile.

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La nazionale di Capo Verde l'ha rifatto, mandando un popolo in visibilio. I risultati mondiali della squadra di Bubista che, dopo il pareggio a sorpresa con la Spagna ha concesso il bis con l'Uruguay, stanno facendo impazzire tutti nello stato insulare dell'Africa occidentale. A rendere bene l'idea di quanto sta accadendo è un video relativo ad un collegamento in diretta con Capo Verde proprio nelle fasi iniziali del match contro la Celeste.

L'intervista fuori controllo durante il primo gol di Capo Verde ai Mondiali

Il cronista della BBC stava infatti provando a raccontare le emozioni dei Mondiali in tempo reale intervistando alcuni tifosi riunitisi per assistere al match. Qualcuno direbbe "il bello della diretta", visto che, proprio mentre si parlava delle fasi iniziali del match, ecco arrivare improvvisamente il primo storico gol di Capo Verde ai Mondiali. La situazione sembrava inizialmente sotto controllo con il capoverdiano che stava mostrando orgoglio per la prestazione della sua rappresentativa: "Personalmente penso che, fino a questo momento, Capo Verde stia giocando alla grande. Sta reggendo la pressione dell'Uruguay".

Capo Verde segna e i tifosi impazziscono

Dopo la rete di Lenini si è scatenato il caos assoluto con urla di gioia: "Sì! È gol! È gol! È gol!". L'inviato della celebre emittente britannica ha provato a mantenere tutto sotto controllo ma è stato difficile frenare l'entusiasmo di tutti, letteralmente contagioso. Per il tifoso questo gol è stato un motivo di orgoglio e lo ha urlato forte davanti alla telecamera: "Ha segnato! Ha fatto la storia questa sera! Ha segnato il gol del pareggio! E potete vedere la mia gente mentre festeggia. Passiamo al turno successivo! Andiamo al turno successivo!". Esaltazione totale e grandi speranze per un futuro ai Mondiali radioso.

La rivincita dei capoverdiani che hanno sovvertito i pronostici Mondiali

Per la gente di Capo Verde è tempo di andare calcisticamente a testa alta, dopo aver cancellato i pronostici che parlavo di possibile Cenerentola in un girone con Spagna e Uruguay: "Stiamo dimostrando a tutti che si sbagliavano. Capo Verde va avanti da sola. L'avete appena visto. In diretta sulla BBC. Capo Verde ha appena fatto la storia, segnando il suo primo gol in assoluto in una Coppa del Mondo. Probabilmente potete vedere alle mie spalle l'estasi, l'entusiasmo e l'euforia che si respirano qui".

Capo Verde può qualificarsi al prossimo turno dei Mondiali, cosa serve

In pochi alla vigilia avrebbero scommesso sulla nazionale di Capo Verde, in un girone con Spagna, Uruguay (chiaramente favorite per il passaggio del turno) e un'Arabia Saudita considerata in grande crescita. E invece ecco il primo pareggio sorprendente con le Furie Rosse, e poi il secondo 2-2 con la formazione di Bielsa con i primi gol iridati. La classifica ora parla chiaro e vede "gli squali blu" secondi in classifica a quota 2 a pari punti con l'Uruguay dietro la capolista Spagna (4). Nell'ultimo confronto la grande chance con i sauditi per regalarsi il sogno di una qualificazione al prossimo turno, che sarebbe qualcosa di eccezionale. Con una vittoria il passaggio sarebbe certo, mentre con un pareggio (e forse anche con una sconfitta), bisognerà dipendere dal risultato dell'altro confronto.