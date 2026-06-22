Capo Verde ferma anche l’Uruguay ai Mondiali e sogna la qualificazione: Vozinha festeggia con la madre

Capo Verde sfrutta anche gli errori dell’Uruguay e ottiene un altro pareggio ai Mondiali 2026 e ora la qualificazione ai sedicesimi è davvero possibile.

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Capo Verde continua a sognare. La nazionale che è per la prima volta ai Mondiali dopo aver pareggiato 0-0 con la Spagna ha chiuso sul 2-2 con l'Uruguay. Una partita intensa, caratterizzata da capovolgimenti di fronte ed errore. E adesso con una classifica cortissima e con le due big già affrontate i capoverdiani hanno la chance di qualificarsi per la fase a eliminazione diretta, e sarebbe ulteriormente storico. Stavolta l'eroe non è stato Vozinha, che però ha giocato sotto gli occhi della mamma che è riuscita a realizzare il sogno, di vederlo dal vivo in Coppa del Mondo.

Uruguay-Capo Verde 2-2

Dopo lo 0-0 d'esordio con la Spagna gli occhi erano tutti su Capo Verde, che voleva dimostrare che quel risultato non era frutto del caso, contro una squadra di livello come l'Uruguay. Kevin Pina al 21′ segna su calcio di punizione. Tiro dalla distanza potente, ma Muslera non piazza bene la barriera, un video diventerà poi virale, e il tiro finisce in rete. La Celeste ribalta nel finale di tempo, in sei minuti con Maximiliano Araujo e Canobbio. Poi al 61′ il 2-2 frutto di un errore clamoroso di Olivera che in modo scellerato tocca un pallone in orizzontale, un passaggio che si tramuta in un assist pazzesco, Muslera esce con i tempi sbagliati ed è un gioco da ragazzi infilare per Varela. Quello sarà il gol che fisserà il risultato finale.

Vozinha stavolta subisce due gol, ma sugli spalti c'era la madre

Vozinha stavolta ha incassato due gol, ma ha vissuto un pomeriggio dolcissimo, perché sugli spalti c'era la madre Ana Candida Evora che è riuscita a ricongiungersi con il figlio dopo essere arrivata ai Miami. La favola di Capo Verde è completa. La prima se l'era persa perché non era riuscita a ottenere il visto, la seconda invece è stata quella giusta.

Prima della partita in un videomessaggio diffuso dalla FIFA la mamma di Vozinha celebrando la squadra ha detto: "Voglio ringraziare tutti i tifosi, tutti coloro che hanno contribuito a questo percorso, per il supporto che avete dato alla squadra, in particolare a Capo Verde. Facciamo tutti il ​​tifo per Capo Verde, affinché giochi bene e brilli in campo. I giocatori devono avere fiducia e tutto andrà bene. Tenete la testa alta, scendete in campo e giocherete alla grande, ragazzi miei. Un bacio, siate forti e coraggiosi. Blue Sharks!".

La classifica del Girone H, Capo Verde può passare

La Spagna è padrona del suo destino con 4 punti, Uruguay e Capo Verde ne hanno 2. L'Arabia Saudita solo uno. Nel prossimo turno c'è Spagna-Uruguay, mentre Capo Verde affronta l'Arabia Saudita. Ciò significa che vincendo contro i sauditi Capo Verde sicuramente passerebbe ai sedicesimi di finale, pareggiando avrebbe la chance di chiudere seconda o terza, che varrebbe il ripescaggio. Continuare a sognare è possibile. E chissà che il sogno non diventi realtà.

Spagna 4 (+4 differenza reti) Uruguay 2 (0) Capo Verde 2 (0) Arabia Saudita 1 (-4)

3ª Giornata Girone H

Spagna-Uruguay: sabato 27 giugno, ore 2

Capo Verde-Arabia Saudita: sabato 27 giugno, ore 2