Mondiali 2026, Spagna-Capo Verde LIVE oggi in TV su DAZN: orari della partita e formazioni

Oggi, lunedì 15 giugno, sono in programma quattro partite dei Mondiali 2026. L'incontro che si potrà seguire anche in chiaro sarà Belgio-Egitto, calcio d'inizio a Seattle alle ore 21. DAZN trasmetterà ogni singolo incontro, a partire da Spagna-Capo Verde, alle 18. Si gioca ad Atlanta. A mezzanotte c'è Arabia Saudita-Uruguay, a Miami, dove dirigerà l'italiano Mariani, mentre alle 3 c'è Iran-Nuova Zelanda a Los Angeles. Nella giornata di ieri vittorie squillanti per Germania e Svezia, successo di misura della Costa d'Avorio sull'Ecuador. Pareggio tra Olanda e Giappone.
Lamine Yamal partirà dalla panchina in Spagna-Capo Verde
Un infortunio muscolare gli ha impedito di finire la stagione con il Barcellona. Ai Mondiali è a disposizione, ma non è al top e per questo partirà dalla panchina oggi contro Capo Verde. Ma non è da escludersi che l'esordio ai Mondiali di Lamine Yamal possa avvenire già nel secondo tempo della sfida odierna.
Dove si giocano oggi le partite dei Mondiali
Sono quattro gli incontri in programma oggi per i Mondiali 2026, queste le sedi:
Spagna-Capo Verde, ore 18: Atlanta
Belgio-Egitto, ore 21: Seattle
Arabia Saudita-Uruguay, ore 24: Miami
Iran-Nuova Zelanda, ore 3: Los Angeles
I risultati e la classifica della fase a gironi
Girone A
Messico-Sudafrica 2-0
Correa del Sud-Repubblica Ceca 2-1
Classifica: Messico 3, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 0, Sudafrica 0.
Girone B
Qatar-Svizzera 1-1
Canada-Bosnia 1-1
Classifica: Canada 1, Svizzera 1, Qatar 1, Bosnia 1.
Girone C
Brasile-Marocco 1-1
Haiti-Scozia 0-1
Classifica: Scozia 3, Brasile 1, Marocco 1, Haiti 0
Girone D
Stati Uniti-Paraguay 4-1
Australia-Turchia 2-0
Classifica: Stati Uniti 3, Australia 3, Turchia 0, Paraguay 0
Girone E
Germania-Curacao 7-1
Costa d'Avorio-Ecuador 1-0
Classifica: Germania 3, Costa d'Avorio 3, Ecuador 0, Curacao 0
Girone F
Olanda-Giappone 2-2
Svezia-Tunisia 5-1
Classifica: Svezia 3, Olanda 1, Giappone 1, Tunisia 0.
I risultati delle partite di domenica 15 giugno: vittorie nette per Germania e Svezia
Una domenica regale per Germania e Svezia, che hanno vinto in modo nettissimo. Prevedibili il trionfo dei tedeschi con Curacao, piegato per 7-1, doppietta di Havertz. La Svezia ha sconfitto invece 5-1 la Tunisia, doppietta di Ayari. Vittoria per 1-0 della Costa d'Avorio sull'Ecuador, decisivo Diallo al 90′. 2-2 invece tra Olanda e Giappone.
Dove vedere Spagna-Capo Verde ai Mondiali oggi in tv su Rai e DAZN
La Spagna, campione d'Europa nonché una delle favoritissime per questo Mondiale, e Capo Verde scenderanno in campo oggi alle ore 18 italiane. Lo faranno a Seattle. L'incontro, che apre il Gruppo H si potrà seguire in diretta TV solo su DAZN. Telecronaca di Dario Mastroianni e Antonio Di Gennaro. Non ci sarà infatti la diretta in chiaro su Rai 1, che manderà in onda Belgio-Egitto.