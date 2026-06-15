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Mondiali 2026, Spagna-Capo Verde LIVE oggi in TV su DAZN: orari della partita e formazioni

Le partite dei Mondiali 2026 in diretta dal Messico: tutti gli aggiornamenti live e i risultati delle partite in programma della fase a gironi. Si parte con Spagna-Capo Verde alle ore 18, che non sarà in chiaro.

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15 Giugno 2026, 15:00
A cura di Alessio Morra
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Oggi, lunedì 15 giugno, sono in programma quattro partite dei Mondiali 2026. L'incontro che si potrà seguire anche in chiaro sarà Belgio-Egitto, calcio d'inizio a Seattle alle ore 21. DAZN trasmetterà ogni singolo incontro, a partire da Spagna-Capo Verde, alle 18. Si gioca ad Atlanta. A mezzanotte c'è Arabia Saudita-Uruguay, a Miami, dove dirigerà l'italiano Mariani, mentre alle 3 c'è Iran-Nuova Zelanda a Los Angeles. Nella giornata di ieri vittorie squillanti per Germania e Svezia, successo di misura della Costa d'Avorio sull'Ecuador. Pareggio tra Olanda e Giappone.

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Mondiali di calcio 2026
16:20

Lamine Yamal partirà dalla panchina in Spagna-Capo Verde

Un infortunio muscolare gli ha impedito di finire la stagione con il Barcellona. Ai Mondiali è a disposizione, ma non è al top e per questo partirà dalla panchina oggi contro Capo Verde. Ma non è da escludersi che l'esordio ai Mondiali di Lamine Yamal possa avvenire già nel secondo tempo della sfida odierna.

A cura di Alessio Morra
15:50

Dove si giocano oggi le partite dei Mondiali

Sono quattro gli incontri in programma oggi per i Mondiali 2026, queste le sedi:

Spagna-Capo Verde, ore 18: Atlanta
Belgio-Egitto, ore 21: Seattle
Arabia Saudita-Uruguay, ore 24: Miami
Iran-Nuova Zelanda, ore 3: Los Angeles

A cura di Alessio Morra
15:20

I risultati e la classifica della fase a gironi

Girone A
Messico-Sudafrica 2-0
Correa del Sud-Repubblica Ceca 2-1

Classifica: Messico 3, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 0, Sudafrica 0.

Girone B
Qatar-Svizzera 1-1
Canada-Bosnia 1-1

Classifica: Canada 1, Svizzera 1, Qatar 1, Bosnia 1.

Girone C
Brasile-Marocco 1-1
Haiti-Scozia 0-1

Classifica: Scozia 3, Brasile 1, Marocco 1, Haiti 0

Girone D
Stati Uniti-Paraguay 4-1
Australia-Turchia 2-0

Classifica: Stati Uniti 3, Australia 3, Turchia 0, Paraguay 0

Girone E
Germania-Curacao 7-1
Costa d'Avorio-Ecuador 1-0

Classifica: Germania 3, Costa d'Avorio 3, Ecuador 0, Curacao 0

Girone F
Olanda-Giappone 2-2
Svezia-Tunisia 5-1

Classifica: Svezia 3, Olanda 1, Giappone 1, Tunisia 0.

A cura di Alessio Morra
15:10

I risultati delle partite di domenica 15 giugno: vittorie nette per Germania e Svezia

Una domenica regale per Germania e Svezia, che hanno vinto in modo nettissimo. Prevedibili il trionfo dei tedeschi con Curacao, piegato per 7-1, doppietta di Havertz. La Svezia ha sconfitto invece 5-1 la Tunisia, doppietta di Ayari. Vittoria per 1-0 della Costa d'Avorio sull'Ecuador, decisivo Diallo al 90′. 2-2 invece tra Olanda e Giappone.

A cura di Alessio Morra
15:00

Dove vedere Spagna-Capo Verde ai Mondiali oggi in tv su Rai e DAZN

La Spagna, campione d'Europa nonché una delle favoritissime per questo Mondiale, e Capo Verde scenderanno in campo oggi alle ore 18 italiane. Lo faranno a Seattle. L'incontro, che apre il Gruppo H si potrà seguire in diretta TV solo su DAZN. Telecronaca di Dario Mastroianni e Antonio Di Gennaro. Non ci sarà infatti la diretta in chiaro su Rai 1, che manderà in onda Belgio-Egitto.

A cura di Alessio Morra
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