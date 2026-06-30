Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: Francia-Svezia su Rai 1, Costa d’Avorio-Norvegia alle 19

Tre le partite in programma oggi ai Mondiali per i sedicesimi di finale. Si parte con Costa d’Avorio-Norvegia alle 19, e si prosegue poi con Francia-Svezia alle 23, unica in chiaro sulla RAI, e Messico-Ecuador alle 3.

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Prosegue il programma dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Oggi martedì 30 giugno il piatto forte è rappresentato dal confronto tra la Francia e la Svezia che si giocherà alle 23 e sarà trasmesso in chiaro in TV sulla Rai. I gialloblu dopo una partenza a spron battuto, si sono qualificati come terzi per la pesante sconfitta contro l'Olanda e il pareggio con il Giappone. Impeccabile invece il cammino dei Bleus con 10 gol segnati in tre partite. Ora però vietato sbagliare per la rappresentativa transalpina tra le papabili per il successo finale. Agli ottavi incrocio con la vincente di Germania-Paraguay.

Prima però spazio a Costa d'Avorio-Norvegia, ovvero il confronto tra le due formazioni arrivate seconde che si giocano un posto agli ottavi contro una tra Brasile e Giappone. Alle 3, ora italiana poi i padroni di casa del Messico affronteranno l'Ecuador andando ad incrociare poi il cammino di Inghilterra o Congo. Solo quella della Francia sarà visibile in TV in chiaro sulla RAI oltre che su DAZN. Gli altri due match Costa d'Avorio-Norvegia e Messico-Ecuador si potranno seguire in TV e streaming solo su DAZN.

Le partite di martedì 30 giugno ai Mondiali: il programma completo

Anche oggi si giocano tre partite per la fase ad eliminazione diretta dei Mondiali. Alle 19, ora italiana, inizia dunque il programma con Costa d'Avorio-Norvegia all'AT&T Stadium di Arlington. Una sfida intrigante tra quelle che potrebbero essere le sorprese del torneo. Alle 23 poi tocca ad una delle grandi favorite, ovvero la Francia che ospiterà la Svezia, ostacolo da non prendere sotto gamba per Deschamps che torna a guidare i Bleus dopo il grave lutto familiare legato alla scomparsa della mamma. In notturna toccherà poi al derby sudamericano tra Messico e Ecuador.

Mondiali 2026, orari delle partite in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Come da copione tutti e tre i match si potranno vedere in TV e streaming su DAZN. Una delle partite però sarà visibile in chiaro su Rai Uno, ed è quella più accattivante con la Francia che affronta la Svezia. Questo confronto sarà trasmesso dunque gratis anche in streaming su Rai Play, senza necessità di abbonamenti.

Martedì 30 giugno

19:00 – Costa d'Avorio-Norvegia: DAZN

23:00 – Francia-Svezia: Rai e DAZN

dopo mezzanotte

3:00 – Messico-Ecuador: DAZN