video suggerito

Il PSG stende l’Arsenal nel primo atto della semifinale di Champions: all’Emirates la decide Dembélé Un gol di Dembélé permette al PSG di battere 0-1 l’Arsenal all’Emirates Stadium facendo un piccolo passettino verso la finale di Champions League. Donnarumma ancora strepitoso. Il VAR annulla un gol ai Gunners. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un gol di Dembélé permette al PSG di battere 0-1 l'Arsenal all'Emirates Stadium facendo un piccolo passettino verso la finale di Champions League. Ma manca ancora la semifinale di ritorno in Francia e con un solo gol da recuperare, per i Gunners la qualificazione è ancora apertissima.

L'Arsenal ha sfiorato il pareggio nel primo e nel secondo tempo ma in entrambe le occasioni Donnarumma è stato strepitoso con due parate sensazionale. Il VAR annulla un gol per fuorigioco ai londinesi mentre nel finale Goncalo Ramos colpisce la traversa. Al triplice fischio è il PSG a festeggiare la vittoria.

Il momento in cui Dembélé calcia in porta per il gol del PSG.

Il PSG chiude in vantaggio il primo tempo

Pronto via e dopo quattro minuti dall'inizio della partita il PSG passa subito in vantaggio. Al primo affondo i parigini passano con un'azione tutta in verticale orchestrata da Dembélé che prima appoggia a Kvaratskhelia e poi raccoglie l'assist del georgiano calciando in diagonale. La palla batte contro il palo e finisce in rete facendo esplodere di gioia i tifosi della squadra di Luis Enrique. L'Arsenal di certo non molla ma il PSG sembra riuscire ad avere maggiore controllo del gioco e dalla sua parte può contare sempre su un Donnarumma il quale si è superato nuovamente.

Dopo aver sfiorato il pareggio andando vicino al gol evitato dai parigini solo grazie a interventi miracolosi dei propri difensori ecco che il portiere della Nazionale Italiana fa impallidire il popolo dei Gunners. Ancora Martinelli si presenta a tu per tu con il portiere italiano da posizione defilata ma quasi in area piccola e calcia sul secondo palo. Gigio però è monumentale e gli chiude lo specchio respingendo la conclusione. Si chiude di fatto qui il primo tempo che ha visto il PSG dominare per certi versi e chiudere con il vantaggio di un gol messo a segno da Dembélé.

Il gol annullato all'Arsenal per fuorigioco.

Nel secondo tempo il PSG gestisce il gol e sfiora il raddoppio con Goncalo Ramos

Il secondo tempo si apre con il gol del pareggio dell'Arsenal. La punizione di Rice finisce in area di rigore e, complice anche un'uscita non proprio perfetta di Donnarumma ecco sbucare la testa di Merino che mette la palla in rete. Sulla rete però che un check dell'arbitro col VAR che aveva ravvisato una posizione di fuorigioco dei Gunners. Il gol infatti viene annullato poco dopo. Il PSG allora risponde con un tentativo coraggioso di Kvaratskhelia che prova a pescare Raya fuori dai pali, ma il suo pallonetto si spegne sul fondo. Occasione mancata per i parigini che insistono.

La squadra di Luis Enrique prima evita un nuovo pareggio grazie alla straordinaria parata di Donnurumma e poi con Barcola a tu per tu con Raya, conclusione in diagonale e palla fuori di pochissimo, sfiora il raddoppio. Rete che poteva arrivare subito dopo con Gonçalo Ramos che prova ad anticipare il movimento di Raya, calcia con la punta e la palla colpisce la traversa. Nei successivi cinque minuti di recupero l'Arsenal non riesce a realizzare il gol del pareggio che avrebbe consentito agli uomini di Arteta di affrontare con maggiore fiducia la partita di ritorno.