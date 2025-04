video suggerito

Donnarumma gigantesco in Arsenal-PSG ma ci sono due macchie: il portiere conferma la sua fama Donnarumma tra i migliori in campo in Arsenal-PSG. Due grandi parate, ma anche due indecisioni che sarebbero potute costare caro. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gigio Donnarumma è stato uno dei grandi protagonisti della partita tra il PSG e l'Arsenal. Prestazione molto positiva del portiere che in due occasioni è salito sugli scudi, negando il gol agli avversari. Da circoletto rosso in particolare l'intervento su Trossard che gli ha permesso di rientrare tra i papbili al premio di migliore in campo. Un premio finito poi nelle mani di Vitinha, premiato per una statistica impressionante: non ha sbagliato un passaggio. E chissà che nelle valutazioni non siano pesate anche le uniche due macchie della gara di Gigio, ovvero due uscite un po' avventurose.

Donnarumma autore di una prestazione superlativa contro l'Arsenal

La parata di Donnarumma su Trossard sarà ricordata come una delle più importanti della stagione di Champions. Il portiere italiano si è ritrovato di fronte il giocatore dell'Arsenal che da posizione leggermente defilata ha incrociato bene. Bravo l'ex Milan ad aspettare fino alla fine e tuffarsi al punto giusto per sventare la minaccia con la mano sinistra aperta. È andato giù in 0.44 secondi l'estremo difensore, dimostrando un tempo di reazione notevole. Un tocco necessario per togliere il pallone dall'angolino e ricevere poi i complimenti di tutti i compagni. Riflessi super anche su Martinelli in precedenza, anche se probabilmente questa iniziativa sarebbe stata vanificata dal VAR per una posizione fuorigioco.

Non tutte rose e fiori però nella serata di Donnarumma protagonista anche di due imprecisioni che sarebbero potute costare caro ai suoi. In entrambi i casi si tratta di uscite sbagliate che hanno spaventato i Bleus. La prima è arrivata nel primo tempo su un pericoloso cross, con Martinelli che non è arrivato con la porta sguarnita a colpire a rete. Nel secondo tempo poi altra uscita non perfetta del portiere della Nazionale e gol di Merino per il pareggio. Per fortuna del portiere è arrivato il VAR a segnalare una posizione irregolare dell'autore del gol.

La fama di Donnarumma in Francia

La prestazione di Donnarumma è diventata oggetto di discussioni anche negli studi Sky, con Costacurta che ha raccontato la presunta considerazione dei francesi nei confronti del portiere. Insomma Gigio ha confermato la sua fama: "I francesi hanno detto che Gigio non è molto forte nelle uscite e forse hanno ragione, ma non hanno detto che è il più forte in tutto il resto. Ha fatto due parate…"