Donnarumma sorprende il PSG sull'autobus prima della finale con l'Inter: "Avevamo la pelle d'oca" Sul pullman verso l'Allianz Arena, Gigio Donnarumma legge una lettera a squadra e staff: il gesto emoziona tutti e carica il PSG prima della finale di Champions contro l'Inter.

A cura di Marco Beltrami

Il PSG ha preparato la finale di Champions dominata contro l'Inter in modo perfetto. Con il passare dei giorni, emergono ulteriori retroscena su quanto accaduto prima dell'ultimo atto di Monaco in casa Bleus. Tra i protagonisti, non solo in campo, Gigio Donnarumma, che ha saputo toccare le corde giuste del gruppo come svelato da Ousmane Dembélé.

Donnarumma e la lettera ai compagni del PSG prima dell'Inter

In una lunga intervista a L'Équipe, la stella francese tra i principali candidati alla vittoria del Pallone d'Oro ha raccontato la marcia d'avvicinamento alla finale di Champions contro l'Inter. Sull'autobus che ha portato il PSG all'Allianz Arena, Gigio Donnarumma ha sorpreso tutti: "Prima della finale, sull’autobus, Donnarumma ha consegnato una lettera a tutti i giocatori e allo staff tecnico, con parole di sostegno per ciò che avevamo fatto in questa stagione".

La reazione dei giocatori del PSG alle parole di Donnarumma

Ovviamente tutti i campioni di Francia erano già carichi a mille per la partita, ma le parole di Gigio hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco della motivazione: "Eravamo motivati, ma dopo ancora di più. Ci ha fatto venire la pelle d’oca, è stato pazzesco". E a giudicare da quanto visto in campo, missione compiuta dall'estremo difensore della Nazionale azzurra.

A proposito di motivazione, Dembélé ha riconosciuto anche gli eccezionali meriti in tal senso di Luis Enrique. Anche lui, come Donnarumma, è stato perfetto nel trovare gli stimoli giusti: "Dice sempre che il calcio non è una guerra, è una partita, e bisogna controllare le emozioni. Ci chiede di dare il 100%, non il 200%. Vuole che siamo motivati, ma non troppo. Prima della finale ci ha detto anche di godercela, perché sono momenti che forse non torneremo a vivere. Sembra distaccato, e questo dà l’impressione che non gli importi, ma è completamente falso: ha una grande ambizione. È concentrato sul collettivo, non sulle stelle".