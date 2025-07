video suggerito

Neuer attacca Donnarumma: "Con Musiala è stato troppo rischioso". E svela cosa gli ha detto in campo Il portiere del Bayern Monaco attacca duramente Gigio Donnarumma, che giudica colpevole dell'infortunio di Jamal Musiala: "Lui ha corso un rischio eccessivo".

A cura di Alessio Morra

Dell'infortunio di Jamal Musiala se ne parlerà a lungo. In primis perché il Bayern Monaco e la nazionale della Germania perderanno per tanto tempo il talentuoso numero 10 e poi perché l'infortunio è arrivato dopo un contrasto con Donnarumma. Il portiere del PSG è rimasto molto colpito da quello che è successo ed era letteralmente sconvolto, nonostante non abbia colpe in quanto accaduto. Ma il portiere del Bayern Manuel Neuer non è d'accordo nell'assolvere il numero uno della Nazionale e per lui ha usato parole durissime.

Per Neuer il portiere del PSG ha corso un rischio eccessivo

Le parole di Neuer colpiscono perché è raro che dopo un incidente in campo così forte si vada a puntare il dito contro un presunto colpevole, inoltre Neuer ha fatto della sua aggressività un tratto distintivo e criticare Donnarumma è oggettivamente strano. Parlando al caldo il capitano del Bayern ha detto parole durissime verso il portiere campione d'Europa: "Quella era una situazione in cui non era necessario entrare in campo in quel modo. Questo significa correre rischi. Era disposto ad accettare il rischio di infortunare l'avversario".

Il fair play secondo Neur: "Serve rispetto"

Quindi per Neuer conspaevolmente Donnarumma si è mosso sapendo che avrebbe potuto arrecare un danno a un avversario, ma non è solo quello che non è andato giù al 39enne portiere tedesco: "Sono andato da lui e gli ho detto: ‘Non vuoi andare a vedere il nostro giocatore?'. È una questione di rispetto, doveva andare lì e augurargli tutto il meglio. E lui l'ha fatto. Il fair play è sempre una parte fondamentale. Io avrei reagito diversamente".