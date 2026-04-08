Bergs racconta l’aneddoto con Sinner a Monte Carlo: “Ha iniziato a ridere dal nulla, non smetteva”

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Zizou Bergs e Jannik Sinner dopo l'ottimo esordio a Monte Carlo sono pronti a scendere in campo negli ottavi del torneo di doppio contro Andreozzi e Guinard. La coppia italo-belga ha mostrato un gran feeling, divertendosi sia durante la partita che nei momenti di pausa in panchina. Proprio il compagno di avventura del campione azzurro, che nel frattempo sta andando benissimo anche nel torneo di singolare, ha parlato del fortunato sodalizio raccontando anche una sorta di dietro le quinte.

Bergs sempre più entusiasta del doppio con Sinner

Il 47° giocatore del ranking ATP ha superato in due set Rublev, 13a testa di serie del tabellone, qualificandosi così per gli ottavi del Masters 1000 del Principato. L'intervista post-match è stata anche l'occasione per tornare sul doppio con Sinner, che a quanto pare sta stimolando e non poco Bergs. Quest'ultimo con il suo solito modo di fare scanzonato ha dichiarato: "È incredibile che Jannik voglia condividere il campo con me. Perché? Non lo so. Però mi aiuta. Condividere anche solo un po’ della sua esperienza è incredibile. Imparare da lui".

Le risate con Sinner in panchina a Monte Carlo

Hanno fatto il giro del web le immagini di Zizou e Jannik sorridenti in panchina dopo uno scambio di battute. Cosa si sono detti? Bergs ha riportato qualcosa: "È stato divertente: ero in panchina con lui e, dal nulla, ha iniziato a ridere tantissimo perché gli ho detto tipo: ‘Sì, quando cerco solo di mettere la palla in campo, davvero non riesco a giocare a tennis'. E lui non ha smesso di ridere per due minuti".

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La cosa non è finita lì perché Bergs ha proseguito, divertito: "Gli ho detto: ‘Jannik, perché ridi?'. Credo che gli sia sembrato completamente assurdo che io abbia questi pensieri in testa, cioè voler solo rimettere la palla di là senza fare qualcosa in più". Anche questo serve per migliorare l'alchimia tra i due che hanno dimostrato di trovarsi a meraviglia: "Cose così mi aiutano davvero ad aggiungere esperienza e conoscenza al mio bagaglio. Settimana intensa, ma positiva". Giocare divertendosi anche per sopportare meglio le fatiche di singolare e doppio.