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Sinner sorpreso da Bergs a Monte Carlo: ha voluto festeggiare come Lukaku e De Bruyne

Il siparietto tra Jannik Sinner e Zizou Bergs dopo la vittoria in doppio a Monte Carlo: la strana esultanza diventata virale che ricorda quella di Lukaku e De Bruyne.
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A cura di Marco Beltrami
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Quando Jannik Sinner ha celebrato la vittoria nel doppio d'esordio di Monte Carlo con Zizou Bergs non sapeva cosa aspettarsi. I due si sono divertiti in campo e così è stato anche al momento dei saluti prima di uscire dal rettangolo di gioco, quando il tennista belga ha mostrato all'azzurro una nuova esultanza da sperimentare. Si è divertito e non poco il campione italiano che è stato al gioco.

Bergs coinvolge Sinner nell'esultanza particolare di coppia

La scena è immediatamente diventata virale, intrigando anche i tifosi. Prima hanno salutato gli sconfitti Ruud e Machac amabilmente anche con uno scambio di battute rilassate. Quando sono tornati in panchina Bergs ha chiesto a Sinner di dargli la mano con l'indice puntato in avanti. Jannik intrigato ha chiesto "così?" in riferimento alla postura della sua mano e poi si è lasciato guidare dal suo compagno di doppio. Le mani incrociate si sono sollevate fino a quando i loro indici hanno puntato verso il cielo. Risate a crepapelle poi per entrambi.

Bergs e Sinner imitano due calciatori con la loro esultanza dopo il doppio vinto

Qual è il significato di questo gesto? Al momento non è dato saperlo, anche se sembra una riproposizione dell'esultanza iconica di Lamine Yamal e Raphinha messa in scena dopo un gol con il Barcellona. Soprattutto però questa tipologia di celebrazione è stata messa in atto anche da due celebri connazionali di Zizou ovvero Lukaku e De Bruyne, sia nel Belgio che nel Napoli. Forse Bergs ha voluto replicare quel gesto che gli è piaciuto e non poco, scherzandoci su. D'altronde per tutta la partita i due hanno dato la sensazione di divertirsi molto, con diversi scambi simpatici in campo e in panchina.

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@royalbelgianfa

This celebration.. 💯 #RedDevils #Lukaku #KDB

♬ original sound – Royal Belgian FA

I prossimi impegni di Jannik Sinner in doppio

Missione compiuta insomma per Sinner che si è divertito e non poco e ha preso confidenza con la terra rossa del Monte Carlo Masters 1000. Il fatto di aver vinto con una bella rimonta nel secondo parziale poi rappresenta senza dubbio un altro motivo di fiducia. Ora un po' di riposo e allenamenti in vista del singolare in programma martedì, con appuntamento anche al secondo impegno in doppio con Bergs. I prossimi avversari saranno i vincitori del duello tra i fratelli Tsitsipas e la coppia Andreozzi-Guinard.

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