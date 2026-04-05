Sinner e Bergs accedono al secondo turno in doppio all’ATP Monte Carlo: vittoria contro Machac e Ruud

annik Sinner e Zizou Bergs accedono al secondo turno in doppio all’ATP Monte Carlo grazie alla vittoria per 6-4, 7-5 contro Tomas Machac e Casper Ruud.

La coppia Sinner/Bergs batte Machac/Ruud nel primo turno del doppio all'ATP Monte Carlo. Al Country Club del Principato di Monaco finisce 6-4 7-5. Nel primo set Sinner e Bergs riescono ad avere la meglio con il punteggio di 6-4. Per i due è stato decisivo il break nel terzo game grazie anche a una super risposta di rovescio dell'altoatesino e a un doppio fallo Machac.

Secondo set decisamente più equilibrato con Sinner che e Bergs che vanno sotto 0-3 per poi portarsi al punteggio di 4-4 con l'altoatesino grande protagonista soprattutto in battuta. Partita dunque riapertissima sotto un primo caldo torrido sul Campo Centrale. Machac e Ruud a questo punto, dopo aver subito la rimonta reagiscono bene ma non riescono a tenere testa agli avversari che riescono a conquistare il break per poi mettere il punto alla partita grazie a due splendidi ace di Sinner.

Incredibile come il secondo set, e quindi la partita, si decidano in volata. Sinner e Bergs sono bravissimi a mettere sotto Machac e Ruud che stavano attraversando un momento di calo nell’undicesimo game. A questo punto Sinner e Bergs piazzano un break a zero che vale l’accesso al secondo turno, dove affronteranno i fratelli Tsitsipas (Pavlos e Stefanos) oppure la coppia Andreozzi/Guinard. Sinner torna da Miami sicuramente con la solita affidabilità e una battuta che promette bene anche nel singolare.

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Della partita in doppio nulla da dire su Sinner. Ma un dato è importante sottolineare dopo questa sfida: 7 ace per Jannik. L'altoatesino non è sembrato aver risentito particolarmente del cambio di superficie. Metabolizzato in un paio di minuti, Sinner è poi riuscito a prendere immediatamente confidenza con la terra rossa di Monte Carlo e in un attimo con Bergs ha trovato quell'intesa perfetta che ha mostrato colpi importanti di Sinner soprattutto nella parte finale del secondo set. Di certo un inizio importante per Jannik che conferma l'ottimo momento di forma e la condizione atletica a dir poco perfetta in questo inizio di torneo.