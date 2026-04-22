Medvedev: “Perdere 6-0 6-0 è stato umiliante, ci è voluta una settimana per capire cosa fare”

Il tennista russo a Madrid è tornato a parlare dell’umiliante sconfitta incassata a Monte Carlo. Medvedev non ha usato mezzi termini: “Nello sport capita, ma ci ho messo una settimana per riprendermi”.

Daniil Medvedev la terra battuta non la digerisce, pure se è riuscito a vincere gli Internazionali d'Italia qualche anno fa. Il tennista russo, alla vigilia dell'esordio al torneo 1000 di Madrid, è tornato a parlare della netta e umiliante sconfitta subita da Berrettini a Monte Carlo. Un ko che lo ha segnato e che ha faticato a digerire.

L'astio di Medvedev per la terra rossa

Alla vigilia del torneo del Principato aveva confermato o meglio ribadito il suo astio per la terra rossa. Medvedev nella sua proverbiale onestà aveva detto: "Non mi piace giocare sulla terra, ma ormai sono rassegnato. Comunque ci proverà. Ogni volta che torno a Roma sono felice di ricordare il successo del 2023 ma non ho idea di come possa esserci riuscito".

L'umiliante sconfitta con Berrettini a Monte Carlo

E a Monte Carlo è andato tutto in frantumi. Berrettini ha vinto contro l'ex numero 1 addirittura 6-0 6-0. Una vittoria fragorosa, a cui ha fatto seguito l'eliminazione con Fonseca agli ottavi, e una sconfitta terrificante. Di quell'incontro è tornato a parlarne, da Madrid, dove ha usato parole secche, nette, crude, tutte nel suo stile molto diretto: "Perdere 6-0, 6-0 con Berrettini è stato umiliante, ma questa è la vita. Questo è lo sport. Non sono il primo e né sarò l'ultimo a perdere in questo modo. Giornate come questa capitano. Certo, è stato difficile per qualche giorno. Direi che ci è voluta circa una settimana per ritrovare il mio ritmo normale e capire cosa fare dopo".

Medvedev impegnato nel 1000 di Madrid

Insomma, anche un campione come il russo, che ne ha viste tante fa capire quant'è difficile reggere il peso di alcune sconfitte a un tennista. Medvedev a Madrid farà il suo esordio al secondo turno con l'americano Quinn o il magiaro Maroszan, che sarebbe un avversario assai insidioso.