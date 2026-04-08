Medvedev umiliato da Berrettini a Monte Carlo: 6-0 6-0 e sfogo clamoroso, il pubblico impazzisce

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Un Matteo Berrettini impeccabile ha letteralmente travolto un inguardabile Daniil Medvedev in un match senza storia. Impietoso 6-0, 6-0 a fotografare quella che non è stata una partita, ma un massacro sportivo. Dopo il primo game combattuto, con due palle break non sfruttate, tutto è filato via liscissimo per l'azzurro in grande spolvero, contro il numero 10 del mondo in crisi totale. La frustrazione di Medvedev è venuta fuori in avvio di secondo set, con uno sfogo tremendo accompagnato addirittura dagli "olè" del pubblico. Brutte scene sul Court Rainier III.

Berrettini distrugge Medvedev a Monte Carlo

Già nel primo set, scivolato via in 26′ Medvedev aveva dato segnali di insofferenza. Incapace di tenere il ritmo dell'avversario e protagonista di errori colossali, il tennista russo è apparso spento. Sul 5-0 per Berrettini, ecco il gesto plateale nei confronti del suo angolo dove c'erano Thomas Johansson e sua moglie. Un pugno ironico mostrato in segno di esultanza, a sottolineare la sua giornata totalmente no. Il peggio però sarebbe arrivato poco dopo, nelle fasi iniziali del secondo set.

Medvedev e il gesto ironico al suo angolo

Medvedev distrugge la racchetta tra gli olè del pubblico

Dopo aver incassato il primo break, Medvedev ha letteralmente dato di matto. Se l'è presa con violenza con la sua racchetta, lanciandola via prima sul campo e poi contro i tabelloni. Non contento dopo averla recuperata ha continuato a distruggerla con altrettanta veemenza, lasciando brutti solchi sulla terra rossa. Ha polverizzato l'attrezzo fino all'arrivo in panchina con un lancio reiterato tra gli "olè" del pubblico per una situazione assolutamente surreale. L'arbitro infatti lo ha ammonito non per un "racket abuse", ma per un comportamento antisportivo sottolineando, così il suo andare decisamente oltre.

Berrettini vince in meno di un'ora

Dopo quello sfogo niente è cambiato per Medvedev che ha ceduto il secondo parziale in 25′, restando dunque complessivamente in campo 51′. Incredibile ma vero. Dopo il ritiro di Bautista sul 4-0, finora Matteo non ha ancora perso un game nella sua avventura a Monte Carlo. Un bel risultato per lui che ora si gode il passaggio agli ottavi di finale. Non è un caso che l'abbia definita dopo il match come "una delle prestazioni migliori della sua carriera". Bocciato senz'appello Medvedev, protagonista di uno spettacolo davvero pessimo.