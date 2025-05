video suggerito

Ascolti Tv mercoledì 30 aprile: chi ha vinto tra Tutto quello che ho e Barcellona-Inter Tutti i dati Auditel di ieri mercoledì 30 aprile, con il record di Nove per la semifinale di Champions League. Nella sfida tra Rai 1 Canale 5 vince la fiction con Vanessa Incontrada.

A cura di Andrea Parrella

Nella serata di ieri, mercoledì 30 aprile 2025, la programmazione anomala ha determinato dati Auditel altrettanto atipici. Con la messa in onda esclusiva in chiaro della partita di Champions League tra Barcellona e Inter, Nove è per la prima volta la rete più vista in prima serata, con un risultato record per la rete. Nello scontro classico tra le generaliste Rai1 e Canale 5, invece, ad avere la meglio è l'ammiraglia Mediaset, che conferma il successo di Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada e Marco Bonini. Male Mare Fuori su Rai2, che scende sotto la soglia del 4% di share.

La sfida di Ascolti tra Nove, Rai1 e Canale 5

Ecco gli ascolti della prima serata di mercoledì 30 aprile. Da segnalare subito il boom di Nove con la semifinale di Champions League – Barcellona-Inter che raccoglie 5.613.000 spettatori con il 27.5% (primo tempo a 5.305.000 e il 25.2%, secondo tempo a 5.914.000 e il 29.9%). Su Rai1 Dirty Dancing – Balli proibiti ha raccolto davanti al video una media di 1.768.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Canale5 è andata in onda l’ultima puntata di Tutto quello che ho (qui l'intervista all'attore protagonista Marco Bonini) che dopo l'evento calcistico è il programma più visto con 2.412.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai2 Mare Fuori 5 ha intrattenuto 614.000 spettatori pari al 3.3% (primo episodio a 626.000 e il 3.1%, secondo episodio a 604.000 e il 3.6%), dimostrando un appeal calante per la messa in onda in chiaro della serie (qui ne parliamo con lo sceneggiatore Maurizio Careddu).

Su Italia1 è andato in onda Mission: Impossible – Protocollo fantasma incolla davanti al video 970.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3, dopo la presentazione (962.000 – 4.5%), Chi l’ha Visto? segna 1.682.000 spettatori (9.9%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 723.000 spettatori (5%). Su La7 In Viaggio con Barbero che invece raccoglie 643.000 spettatori e il 3.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 416.000 spettatori (2.6%); pre e post gara netto a 4.161.000 spettatori con il 20.9%.

La sfida tra Affari Tuoi e Striscia

La fascia dell'access continua a essere dominata da Stefano De Martino e Affari Tuoi. Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.290.000 spettatori (23.6%), e lascia la linea ad Affari Tuoi che raccoglie davanti al video 4.787.000 spettatori (23.3%). Su Canale5 Striscia la Notizia raduna 2.215.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2 TG2 Post con Monica Giandotti totalizza 373.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.076.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole ha raccolto davanti al video 1.470.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 860.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 734.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo l'appuntamento con Lilli Gruber conquista 1.473.000 spettatori (7.5% di share). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.042.000 spettatori (5.4%). Su Tv8 Foodish totalizza 473.000 spettatori (2.4%). Sul Nove l'anteprima Champions League Live raccoglie 685.000 spettatori con il 4.3%.