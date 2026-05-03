Ascolti tv ieri 2 maggio: ha vinto il Serale di Amici 25 (22.2%) contro Dalla Strada al Palco (19.3%)

Gli ascolti tv di sabato 2 maggio. Il Serale di Amici 2025 su Canale 5 ha vinto la serata con 2.937.000 spettatori pari al 19.3%di share, mentre Dalla Strada al Palco special su Rai1 ha raggiunto 2.711.000 spettatori (19.3%). Tutti i dati Auditel.

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Gli ascolti tv di ieri sera, sabato 2 maggio. Su Canale5 in prima serata è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 25, condotta da Maria De Filippi, mentre Rai1 ha lasciato spazio al programma Dalla Strada al Palco special con Mara Venier, Carlo Conti, Bianca Guaccero e Nino Frassica chiamati a commentare le performance degli artisti. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di ieri sera, 2 maggio.

La sfida fgli ascolti tv tra Amici 25 e Dalla Strada al palco

Nella serata di ieri, sabato 2 maggio, Canale 5 ha trasmesso il settimo appuntamento con il Serale di Amici 2025, che si avvia ormai verso la finale. Doppia eliminazione con Gard e Riccardo, che hanno dovuto lasciare definitivamente il talent. Quest'ultimo è scoppiato a piangere non avendo ricevuto alcuna proposta discografica. Il programma è stato visto da 2.937.000 spettatori con uno share del 22.2%, vincendo la serata. Su Rai1 invece spazio a Dalla strada al palco Special, alla scoperta dei miglior artista di strada d'Italia. Musicisti e artisti si sono esibiti davanti alla giuria composta da Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero e Nino Frassica, tra divertimento, commozione e risvolti inaspettati. Lo show musicale è stato visto da 2.711.000 spettatori con uno share del 19.3%.

La Ruota della Fortuna batte Affari Tuoi: i dati

In access prime time la consueta sfida tra Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5. Il programma condotto da Stefano De Martino ha totalizzato 3.891.000 spettatori pari al 23.5% di share, mentre il quiz condotto da Gerry Scotti ha raggiunto 4.069.000 spettatori e il 24.4%, battendo il competitor.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 The Rookie è stata la scelta di 581.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Italia1 Kung Fu Panda 2 raduna 535.000 spettatori (3.3%), mentre su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raggiunto 694.000 spettatori e il 4.5%. Su Rete4 Il compagno Don Camillo ha totalizzato 840.000 spettatori (5.6%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.223.000 spettatori con il 7.3% di share nella prima parte e 586.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte.