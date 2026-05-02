Ascolti TV ieri 1 maggio, ha vinto Il diavolo veste Prada (15.1%), Concerto del Primo Maggio 12.8%, L’eco del cuore 11.9%

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Gli ascolti TV di ieri, i dati Auditel di venerdì 1 maggio. Rai3 ha lasciato spazio al lungo Concerto del Primo Maggio, in occasione della festa dei lavoratori. Canale5 ha proposto Il diavolo veste Prada, mentre su Rai1 è andato in onda il film L'eco del cuore. In access prime time, il programma Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti.

Il diavolo veste Prada batte il concerto del Primo Maggio

Nella prima serata di venerdì 1 maggio, Rai3 ha trasmesso il Concerto del Primo Maggio. L'evento è stato condotto da Arisa, Pierpaolo Spollon e Big Mama ed è stato seguito da 1.713.000 spettatori con il 12.8% di share. Rai1 ha lasciato spazio a L'eco del cuore. Il film con Sarah Fisher, Jake Allyn, Lynn Collins e Robyn Lively si è fermato a 1.795.000 spettatori pari all’11.9% di share. Ha vinto Canale5 che ha proposto Il diavolo veste Prada. Al cult interpretato da Anne Hathaway, Meryl Streep e Emily Blunt sono bastati 2.194.000 spettatori con il 15.1% di share.

Testa a testa tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Nonostante il giorno di festa, è andata regolarmente in onda la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi. Nel gioco dei pacchi, il conduttore ha annunciato che nell'appuntamento di stasera ci sarà anche Samurai J. La trasmissione ha registrato 4.205.000 spettatori con il 23.4% di share. Canale5 ha lasciato spazio al programma La ruota della fortuna, condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Il quiz televisivo ha raccolto 4.231.000 spettatori pari al 23.4% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha proposto la serie Delitti in Paradiso, che ha raccolto 819.000 spettatori pari al 4.7% di share. Italia1 ha lasciato spazio al film Spider-Man: No Way Home, che è stato seguito da 642.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Rete4, l'approfondimento di Quarto Grado ha interessato 1.441.000 spettatori con il 12.2% di share. Sul Nove, I migliori Fratelli di Crozza è stato seguito da 397.000 spettatori con il 2.5% di share. Su La7, la nuova puntata di Propaganda Live ha interessato 774.000 spettatori con il 6% di share.